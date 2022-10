A93/REGNITZLOSAU, LKR. HOF. Tödliche Verletzungen erlitt ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Sattelzug auf der Autobahn A93 bei Regnitzlosau. Für den Seat-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Beide Verkehrsteilnehmer waren gegen 7.20 Uhr auf der zweispurigen A93 in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein 49-Jähriger mit seinem Lastwagen kurz vor der Anschlussstelle Regnitzlosau gerade ein anderes Fahrzeug und befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit diesem auf gleicher Höhe. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte der 51-Jährige die Situation offensichtlich zu spät und krachte in das Heck des Sattelzuges. Aufgrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit wurde der Seat zu weiten Teilen unter den Lastwagen geschoben. Der Autofahrer erlitt durch den massiven Zusammenstoß tödliche Verletzungen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Hof wurden bei der Unfallaufnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof von einem Sachverständigen unterstützt. Zusätzlich waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rehau und Regnitzlosau im Einsatz. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hof-Süd und Regnitzlosau weiterhin voll gesperrt, eine Ausleitung wurde an der Anschlussstelle Hof-Süd eingerichtet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an (Stand: 13.30 Uhr).