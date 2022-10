1991 – Nach Unfallfluchten: Zeugen gesucht



Oberhausen – Am Montag (10.10.2022) zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, wurde ein in der Seitzstraße (Höhe Hausnummer 3) geparkter roter Alfa Romeo im Heckbereich von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Hierbei entstand Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.



Oberhausen – Offenbar in der Nacht vom 10./11.10.2022 (Mo./Di.) wurde an einem in der Flurstraße (Höhe Hausnummer 52) geparktem schwarzen BMW X1 u. a. der Außenspiegel abgefahren. Der Gesamtschaden, den der unbekannte Unfallflüchtige hinterließ beläuft sich auf rund 2.500 Euro.



Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

1992 – Einbruch oder eher Vandalismus?

Innenstadt – Heute Nacht (12.10.2022) zwischen 00.30 und 05.00 Uhr, wurde entweder versucht in ein Kino am Obstmarkt einzubrechen, möglicherweise waren aber auch Vandalen am Werk, nachdem bislang kein Beuteschaden bekannt ist.

Bei Eintreffen der verständigten Polizeikräfte fanden diese zwei offenstehende Fenster vor, zudem waren mehrere Fensterscheiben eingeworfen und ein Fenster aus der Verankerung gerissen. Im Innenraum waren zudem mehrere Stühle umgeworfen worden. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden, er könnte sich aber durchaus auf mehrere tausend Euro belaufen.

In unmittelbarer Nähe vor dem Kino stellten die Beamten auch noch mehrere umgeworfene Verkehrsschilder fest. Ebenfalls einen „Im Thäle“ geparkten VW Touareg, an dem die linke Fahrzeugseite verkratzt und ein Rücklicht eingeschlagen worden war.

Ob und inwieweit diese Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.