1581. Brand eines Pkw – Bogenhausen

Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 23:00 Uhr, wurde durch Anwohner ein brennender VW-Kleintransporter in der Stuntzstraße bemerkt. Sofort wurde der Notruf alarmiert und mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei den ersten Ermittlungen der Polizei ergaben sich Hinweise, dass zwei unbekannte Personen ungewöhnlich schnell aus Richtung des Brandortes wegliefen. Das in Vollbrand stehende Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug mit deutscher Zulassung durch den Fahrzeugführer mit geöffneter Tür in einer Hofeinfahrt abgestellt worden. Der Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht angetroffen und bislang auch nicht erreicht werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe sind bislang keine Erkenntnisse vorhanden.

Die weiteren Ermittlungen hierzu führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stuntzstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1582. Raubdelikt durch vier bislang unbekannte Täter – Schwabing

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 23:30 Uhr, verließen ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Düsseldorf eine Bar in der Leopoldstraße. Beide wurden von vier Männern auf Englisch angesprochen und gegen eine Hausmauer gedrängt. Die vier Täter durchsuchten die Taschen und Kleidung der beiden 17-Jährigen und entwendeten deren Mobiltelefone.

Beide 17-Jährigen wurden durch mehrere Schläge verletzt. Einer der beiden erhielt auch einen Kopfstoß ins Gesicht. Nach der Tat flüchteten die vier Täter vom Tatort. Beide Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt. Der Notruf der Polizei wurde sofort verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen über fünf Streifen beteiligt waren, verliefen erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 1,80 m groß, schwarzer Zopf, langer Bart, schwarze Jacke

Täter 2:

Ca. 1,80 m groß, mittelbraune Haare, grauer Pullover

Täter 3:

Ca. 1,80 m groß, kurze blonde Haare

Täter 4:

männlich

Allgemein:

Die Täter unterhielten sich sowohl in Englisch als auch auf Holländisch miteinander.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leopoldstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1583. Einbruch aus Wohnung – Grünwald

Am Dienstag, 11.10.2022, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Rathausstraße in Grünwald zu einem Einbruchsdiebstahl.

Die bislang unbekannten Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise zunächst in das Mehrfamilienhaus. Im Innenbereich wurde nach ersten Ermittlungen gezielt die Wohnungstür einer über 80-jährigen Rentnerin angegangen. Gewaltsam drangen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Schließlich entwendeten sie einen Tresor sowie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung aus der Wohnung. Die Bewohnerin befand sich während der Tat nicht in der Wohnung.

Eine Nachbarin bemerkte die Täter im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses. Die Polizei wurde später über die Tat verständigt.

Die möglichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,70 - 1,75 m groß, kurze schwarze Haare

Täter 2:

Weiblich, ca. 1,65 - 1,70 m groß, ca. 40 Jahre alt, braune etwas längere Haare, gebrochenes Deutsch

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikt) des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in Bereich der Rathausstraße Wahrnehmungen, insbesondere eines Pärchens auf die die Täterbeschreibung passt, gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1584. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; vier Personen leicht verletzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 35-Jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Freising mit einem VW Pkw die Baumkirchner Straße in stadtauswärtige Fahrtrichtung. An der Kreuzung Truderinger Straße, Baumkirchner Straße und Hermann-Weinhauser-Straße wollte die 35-Jährige nach ersten Erkenntnissen nach links in die Hermann-Weinhauser-Straße abbiegen.

Hierbei kam es mit einem Linienbus (Linie 191), der in stadteinwärtige Richtung fuhr, im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 45-jährige Busfahrer sowie eine 29-jährige und ein 63-jähriger Fahrgast.

Die Pkw-Fahrerin sowie die beiden Fahrgäste begaben sich nach Abschluss der Unfallaufnahme selbst zum Arzt. Der Busfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum verbracht.

Am Pkw sowie am Linienbus entstand ein mittelschwerer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1585. Verkehrsunfall zwischen Taxi und Motorroller; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw die Straße „An der Hauptfeuerwache“.

An der Kreuzung zum Sendlinger-Tor-Platz wollte er nach ersten Erkenntnissen nach links abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Taxi und einem 20-jährigen Kleinkraftradfahrer mit Wohnsitz in München, der dort mit einem Elektroroller (Yadea) fuhr. Der Kleinkraftradfahrer wollte, nach ersten Ermittlungen, geradeaus über die Kreuzung fahren.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden mehr als zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1586. Einbruch aus Geschäft – Allach

Im Zeitraum von Montag, 10.10.2022, gegen 20:45 Uhr bis Dienstag, 11.10.2022, gegen 04:50 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe zu einem Büro eines Geschäftes in der Rhoda-Erdmann-Straße ein. Im Anschluss durchsuchten sie das Geschäft nach Wertgegenständen. Schließlich öffneten sie einen mit Zahlencode gesicherten Tresor und entwendeten daraus den Bargeldbestand. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Die Tatbeute beläuft sich auf mehr als tausend Euro Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikt) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rhonda-Erdmann-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1587. Größerer Polizeieinsatz wegen Bedrohungssituation – Solln

Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 09:00 Uhr, teilte eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München dem Notruf der Münchner Polizei 110 einen Streit in einer Wohnung zwischen ihrer Freundin, einer 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising und deren Partner, einem 28-Jährigen mit Wohnsitz in München, mit.

Nachdem gegenüber dem Notruf eine Situation mit bedrohlichem Charakter geschildert wurde, wurden umgehend ca. 15 Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit in der Drygalski-Allee geschickt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand bedrohte der 28-Jährige seine Partnerin verbal. Durch die verständigten Polizeistreifen konnte der 28 -Jährige festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus in München gebracht.

Gegen ihn wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 22 (Häusliche Gewalt).

1588. Körperverletzungsdelikt – Freimann

Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 03:40 Uhr, wurde der Notruf der Rettungsleitstelle wegen einer verletzten Person im Bereich Leopoldstraße und Karl-Weinmair-Straße alarmiert. Da es dabei Hinweise auf eine Verletzung durch einen spitzen Gegenstand gab, wurde die Polizei ebenfalls informiert und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf drei männliche Personen, von denen einer eine Stichverletzung im Oberkörper hatte. Der Verletzte, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, wurde sofort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die drei Personen sich in einem Taxi (Mercedes Pkw) befunden hatten, in welches sie kurz zuvor im Bereich des Hauptbahnhofes eingestiegen waren. Zielort der Fahrt war ein Hotel im Münchner Norden.

Während der Fahrt kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem verbalen Streit mit dem Taxifahrer, der zu einem Gerangel im Fahrzeug führte. Der Taxifahrer soll dann mit einem spitzen Gegenstand den 40-Jährigen, der hinten saß, verletzt haben. Daraufhin haben die Fahrgäste das Taxi verlassen und den Notruf alarmiert. Der Taxifahrer hat sich mit seinem Fahrzeug entfernt.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Taxifahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 - 60 Jahre, ca. 1,70 m groß, südeuropäisches Aussehen, Halbglatze, Brille

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße und Karl-Weinmair-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können und Informationen zu dem Taxi, Mercedes Pkw (vermutlich E-Klasse) haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.