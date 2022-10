REGENSBURG. Eine Mitteilung über eine Bedrohung mit Waffe löst am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz aus. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, gegen 12:50 Uhr wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Zeugen telefonisch eine mögliche Bedrohungslage mit Waffe in einer Wohnung in der Ostengasse in Regensburg mitgeteilt. Beteiligt gewesen seien ein 34-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau, wobei die bedrohlichen Handlungen von der Frau ausgegangen sein sollen. Aufgrund Schilderungen des Anrufers musste die Polizei entsprechend vorsichtig vorgehen, weshalb zum Schutz von unbeteiligten Personen zunächst auch die Ostengasse kurzzeitig gesperrt wurde.

Durch die Polizei konnte nach kurzer Zeit die 29-Jährige beim Verlassen der Wohnung widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. In der Wohnung wurde der 34-jährige Mann unverletzt angetroffen. Darüber hinaus wurde eine Schreckschusspistole bei der 29-Jährigen aufgefunden. Ob es zu Straftaten gekommen ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Diese sollen auch klären, woher die Waffe stammt. Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ostengasse.