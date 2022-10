Inhalt:

1574. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Trambahn – Bogenhausen

1575. Wohnungsbrand – Ismaning

1576. Exhibitionistische Handlung – Schwabing

1577. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller; eine Person verletzt – Olympiapark

1578. Raub eines Rucksackes – Nymphenburg

1579. Sturz mit Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Westpark West

Am Montag, 10.10.2022, gegen 06:55 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger aus Usbekistan mit einem Lkw-Gespann die Cosimastraße stadteinwärts. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wollte er bei der Kreuzung zur Wahnfriedallee nach links abbiegen um sein Lkw-Gespann zu wenden.

Zeitgleich fuhr eine 44-Jährige als Trambahnfahrerin mit Wohnsitz in München auf der Cosimastraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In Folge des Unfalls wurde die Trambahnfahrerin leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. In der Trambahn befanden sich mehrere Personen, welche bei dem Unfall ebenfalls unverletzt blieben.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme wurde kurzzeitig der Verkehr auf der Cosimastraße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wurde hier umgeleitet und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Lkw-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Am Montag, 10.10.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es im Bereich der Krautgartenstraße zu einem Brand in einer Wohnung einer über 70-Jährigen.

Nach derzeitigen Ermittlungen brach der Brand im Bereich der dortigen Küche aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden.

Die über 70-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation sowie oberflächliche Verbrennungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Am Montag, 10.10.2022, gegen 10.40 Uhr, gingen eine 17-Jährige und eine 19-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) auf dem Gehweg im Bereich der Karl-Theodor-Straße in Schwabing. Dort bemerkten die beiden Frauen eine männliche Person, die hinter einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Als die beiden in Richtung einer Bushaltestelle im Bereich der Karl-Theodor-Straße, Ackermannstraße und Schleißheimer Straße weitergingen, folgte ihnen der bislang unbekannte Täter und machte zudem lautstark auf sich aufmerksam. Während der gesamten Zeit führte er weiter sexuelle Handlung an sich durch. Schließlich entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Nach Verständigung der Münchner Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierfür wurden mehrere Streifen der umliegenden Dienststellen hinzugezogen. Diese Fahndung verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schulterlange lockige Haare; bekleidet mit einer dunklen Jeans, olivgrünen Weste, schwarzen Schuhen; er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Straße und (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Montag, 10.10.2022, gegen 23:15 Uhr, kam es im Bereich der Ackermannstraße und Schleißheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fuhr zum Unfallzeitpunkt ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw die Ackermannstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße wollte er nach links auf diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Leichtkraftrad die Karl-Theodor-Straße stadtauswärts. Nach ersten Ermittlungen wollte dieser gerade über die Kreuzung auf die Ackermannstraße fahren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 58-Jährige zu Sturz kam. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Der 31-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Am Samstag, 08.10.2022, gegen 02:00 Uhr, kam es im Bereich des Hirschgartenforums zu einem Raub eines Rucksacks.

Nach den aktuellen Ermittlungen war ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München aus einer Gruppe von drei bislang unbekannten Tätern heraus um Kleingeld gebeten. Als der 40-Jährige seinen Rucksack abnahm, wurde ihm dieser von einem der Täter aus der Hand gerissen. Alle drei Täter konnten unerkannt flüchten.

Der 40-Jährige erstattete in Nachgang Anzeige auf einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, schlank, auffällig große Nase; bekleidet mit einem Kapuzenpullover

Die anderen zwei Täter konnten nicht beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Birketweg und Hirschgartenforum (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Montag, 10.10.2022, gegen 19:00 Uhr, stürzte ein 60-jähriger Radfahrer mit Wohnsitz in München und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 60-Jährige, zuvor auf dem Radweg eine bauliche Einrichtung einer sog. „Umlaufsperre“ übersehen und war deshalb gestürzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.