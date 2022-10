Stadt und Landkreis Miltenberg

Nach Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Weiterer Komplize flüchtig

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Montagvormittag hat die Obernburger Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen. Von einem dritten Tatverdächtigen, der zunächst entkam, liegt eine Personenbeschreibung vor. Die Beamten hoffen im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Ladendetektiv die Polizei verständigt, nachdem er die Tatverdächtigen bei einem Diebstahl aus dem Baumarkt in der Straße "Im Hörning" beobachtet hatte. Ein Täter hatte Waren im Wert von knapp 500 Euro in seine Taschen gesteckt und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert. Als ein Zeuge den Mann zum Stehenbleiben aufforderte, ergriff dieser die Flucht und ließ hierbei seine Jacke mit dem Diebesgut fallen. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Netto-Markt davon.

Seine beiden mutmaßlichen Komplizen im Alter von 33 und 34 Jahren wurden durch die eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen dauern jedoch noch an. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt

Ca. 180 cm groß und schlank

Trug eine dunkle Jeans und ein dunkles T-Shirt

Wer den Täter möglicherweise auf der Flucht beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Anhänger mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

KIRCHZELL, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Montags hat sich ein Unbekannter an drei Anhängern zu schaffen gemacht, die in der Kindergartenstraße am Fahrbahnrand abgestellt waren. An zwei Anhängern verursachte der Täter einen Sachschaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte. Die Miltenberger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum auf Montagmittag, 12.00 Uhr, bis Montagabend, 18.00 Uhr, eingegrenzt werden. An einem der Anhänger wurde lediglich die Plane geöffnet. An den anderen beiden wurden u. a. die Abstellstützen herausgerissen, wodurch der Sachschaden entstand. Ein Anhänger wurde zusätzlich noch mit Eiern beworfen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen Tage ist ein unbekanntes Fahrzeug offenbar im Vorbeifahren an der Fensterbank eines Wohnhauses in der Hauptstraße hängengeblieben. Hierdurch entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 200 Euro belaufen dürfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Unfallzeitpunkt bereits bis zum 01. Oktober 2022 zurückliegen.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Bargeld aus Bäckerei gestohlen - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend hat ein Unbekannter Bargeld aus der Kasse einer Bäckerei entwendet. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Tat hatte sich nach Ladenschließung kurz vor 21.00 Uhr ereignet. Während die Eingangstür noch geöffnet war, betrat der Täter unbemerkt die Bäckerei. Er machte sich im Bereich des Tresens auf die Suche nach Beute und entwendete hierbei einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus der Kasse. Anschließend verließ er den Verkaufsraum und flüchtete in unbekannte Richtung.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich

Ca. 40 Jahre alt

Kurze Haare mit Geheimratsecken

Trug einen auffälligen gelben Pullover mit der Aufschrift "Cobra" auf dem Rücken

Wer im Umfeld der Bäckerei auf eine Person aufmerksam geworden ist, auf die die Täterbeschreibung zutrifft, oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Serie von Pkw-Aufbrüchen - Zielrichtung Lenkräder und Navigationsgeräte - Kripo bittet um Zeugenhinweise

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist es in Goldbach zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Täter machten sich an mindestens acht Fahrzeugen des Herstellers BMW zu schaffen, um Lenkräder und Navigationsgeräte zu entwenden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen sich die Pkw-Aufbrüche im Zeitraum zwischen Freitag und Montag ereignet haben. Die Täter schlugen Seitenscheiben an den jeweiligen Fahrzeugen ein, um in die Innenräume zu gelangen. Sie richteten hierbei einen Sachschaden an, der sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Der Wert des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen auf eine insgesamt fünfstellige Summe belaufen.

Alle angegangenen Fahrzeuge waren auf öffentlichem Verkehrsgrund geparkt. Die bislang bekannt gewordenen Fälle ereigneten sich in der Winzerstraße, Am Wingert, in der Kolpingstraße, Am Mattes, in der Lorenz-Heim-Straße, im Buschgrund und an der Weinberghöhe.

Der Sachbearbeiter der Kripo Aschaffenburg wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Wochenende etwas beobachtet, das mit der Pkw-Aufbruchsserie in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in Goldbach auf verdächtige Personen aufmerksam geworden, die möglicherweise als Täter in Frage kommen?

Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Serie beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Über zwei Promille - Polizei zieht betrunkene Fahrradfahrerin aus dem Verkehr

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Montagabend hat die Aschaffenburger Polizei eine Fahrradfahrerin aus dem Verkehr gezogen, die offenbar stark alkoholisiert war. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste die Frau aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Bei der Fahrradfahrerin handelt es sich um eine 36-Jährige aus Aschaffenburg, die kurz vor Mitternacht in Schlangenlinien in der Müllerstraße unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und die Beschuldigte musste die Polizisten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Als die 36-Jährige im Anschluss entlassen werden sollte, verhielt sie sich zunehmend aggressiv. Sie missachtete die Anweisungen der Beamten, weigerte sich das Grundstück der Polizeidienststelle zu verlassen und verteilte Müll auf einer Wiese vor der Inspektion. Sie wurde daher in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen.

Gegen die 36-Jährige läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend hat eine Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen eine Fußgängerin übersehen. Die Frau wurde von dem Pkw erfasst und erlitt hierdurch Verletzungen am Hinterkopf sowie am Unterarm. Sie kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus.

Gegen 17.50 Uhr hatte sich der Verkehrsunfall in der Würzburger Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Opel-Fahrerin im Alter von 70 Jahren von der Würzburger Straße aus nach links in die Kihnstraße abbiegen. Offenbar übersah sie hierbei die 57-jährige Fußgängerin, die zu Fuß die Straße überquerte.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg.