ROSENHEIM. Über das vergangene Wochenende wurde in ein Einfamilienhaus in Rosenheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. Die Kripo Rosenheim ermittelt.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 7. Oktober 2022, und Montagabend, 10.10.2022, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alpenblickstraße im Rosenheimer Ortsteil Pang ein. Unbekannte Täter verschafften sich offensichtlich über die Haustür Zugang und durchwühlten alle Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Schmuck sowie Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich und konnten unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung nach den bislang unbekannten Einbrechern:

Wer hat in der Zeit von Freitagnachmittag, 7. Oktober 2022, bis Montagabend, 10.10.2022, in der Alpenblickstraße im Rosenheimer Ortsteil Pang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen und kann hierzu Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Kripo Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.