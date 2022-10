1980 - Unfall auf Autobahn

A8/ AS Dasing/ FR Stuttgart - Am heutigen Morgen (10.10.2022) kam es gegen 07:15 Uhr auf der A8 Höhe der Ausfahrt Dasing zu einem Verkehrsunfall auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr hierbei unvermittelt gegen das Heck eines 54-jährigen Lkw-Fahrers auf. Der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Für die medizinische Versorgung des Pkw-Fahrers musste ein Rettungshubschrauber auf der A8 landen, weshalb die Autobahn gesperrt wurde.

Unfallursächlich könnte ein medizinischer Zwischenfall beim 53-jährigen gewesen sein. Die genaueren Umstände sind aktuell Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Neben den Polizeistreifen waren die freiwilligen Feuerwehren Dasing, Odelzhausen und Adelzhausen mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Pkw- sowie Lkw-Fahrerwurden jeweils mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 30.000 Euro. Durch den Unfall und den damit verbundenen Absperrmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

1981 – Nach Verkehrsunfall: Pkw bleibt auf der Seite liegen

Pöttmes (OT Echsheim) - Am 09.10.22, gegen 14:20 Uhr, fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer von Weidorf kommend in Richtung Echsheim. Beim Überqueren der Kreisstraße AIC 27 übersah der VW-Fahrer einen aus Richtung Reicherstein kommenden vorfahrtsberechtigen Pkw VW Golf und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der mit zwei Personen besetzte Golf von der Fahrbahn und blieb in einem angrenzenden Gebüsch auf der Seite liegen. In diesem Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt ein 48-jähriger Fahrer sowie eine 83-jährige Beifahrerin. Während der Unfallverursacher sowie der Golf-Fahrer unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand laut ersten Schätzungen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Aufgrund der Erstmitteilung beorderte die Integrierte Leitstelle vorsorglich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes, Echsheim und Kühnhausen zur Unfallstelle.

1982 – Trunkenheitsfahrt

Gessertshausen- Am Sonntag, 09.10.2022 gegen 18.15 Uhr wurde in Gessertshausen auf der Hauptstraße ein 43-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch durch die kontrollierenden Beamten festgestellt werden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 1,18 Promille. Daraufhin wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.