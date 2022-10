INGOLSTADT.Ein 30-jähriger Mann gab sich am vergangenen Donnerstag als Polizist aus und versuchte, seinem Opfer dessen Mobiltelefon zu rauben. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Gegen 15:20 Uhr war der Somalier an einen 33-Jährigen herangetreten, der am Hochfeldweg auf einen Bus gewartet hatte. Der Tatverdächtige erklärte, Polizeibeamter zu sein und verlangte die Herausgabe des vom Opfer mitgeführten Mobiltelefons. Da dies verweigert wurde, packte der 30-Jährige den Mann zunächst am Arm und versuchte, ihm sein Handy gewaltsam zu entreißen.

Die vom Opfer alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen noch in Tatortnähe unter heftiger Gegenwehr vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Raubes erließ. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.