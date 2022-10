Stadt und Landkreis Miltenberg

Von abbiegendem Pkw erfasst - Motorradfahrer schwer verletzt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße bei Elsenfeld ist am Sonntagabend ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Obernburg betraut.

Ein 50-Jähriger war mit seinem Ford auf der Staatsstraße von Streit in Richtung Eschau unterwegs, als er nach aktuellem Ermittlungsstand nach links in Richtung Elsenfeld abbiegen wollte. Offenbar übersah er hierbei ein Motorrad, das von Elsenfeld in Richtung Mönchberg fuhr und es kam zum Verkehrsunfall.

Der 59-Jährige stürzte von seinem Motorrad und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Beide Insassen blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren Eschau und Sommerau im Einsatz.

Drei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagmittag parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen grauen VW Passat gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße oberhalb des Rathauses. Als er gegen 22.00 Uhr am Abend zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden in den beiden rechten Fahrzeugtüren. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sich der Unfallort direkt am Radweg zum Schleusendamm hin befindet, hofft die Polizei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, bei Niedernberg. Ein bislang noch unbekannter Pkw-Fahrer fuhr von Großwallstadt aus kommend offenbar in dem am Silbersee gelegenen Kreisverkehr ein. Als er diesen an der Ausfahrt Ortsmitte / Honisch Beach verlassen wollte, verlor der Unbekannte am Steuer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel befindlichen Wegweiser. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 06022/629-0.

MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09.30 Uhr, wurde in der Bischoffstraße ein geparktes Firmenfahrzeug von einem bislang noch unbekannten Verursacher beschädigt. Offenbar wurde der weiße Opel Vivaro von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert, wodurch ein Streifschaden an der Fahrertür entstand. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Vom Verursacher fehlt bislang noch jede Spur.

In diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Fenster an Museum durch Steinwürfe beschädigt - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter zwei Fenster des Christian-Schad-Museums durch Steinwürfe beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich die Sachbeschädigung an dem Museumsgebäude in der Pfaffengasse im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag ereignet haben. Ein Zeuge hatte bei einem Rundgang eine eingeworfene Fensterscheibe an der zur Landingstraße gelegenen Gebäuderückseite bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass in diesem Bereich noch ein weiteres Fenster durch einen Steinwurf beschädigt wurde. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.