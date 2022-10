Der in Kronach geborene Thomas Schreiber begann nach dem Abitur im Jahre 1980 sein Studium für den gehobenen Dienst bei der Polizei. Es folgten erste Stationen in München und Nürnberg, bis ihn sein Weg schließlich 1985 in seine Heimat nach Oberfranken zurückführte. Bei seiner Verwendung bei der Verkehrspolizeiinspektion in Coburg merkten hier seine Vorgesetzten sehr schnell, welches Potenzial in ihm steckt. So qualifizierte sich Thomas Schreiber im Laufe der folgenden Jahre, unter anderem mit Stationen als Leiter des Präsidialbüros und der Polizeiinspektion Bayreuth-Land, für das Studium zum höheren Dienst. Nach der erfolgreichen Studienzeit von 1994-1996, kam Thomas Schreiber erstmals mit der Stadt Bamberg in Berührung. Er übernahm hier die stellvertretende Leitung der damaligen Polizeidirektion. Viele Jahre später sollte, wie wir heute wissen, in Bamberg auch seine erfolgreiche Karriere zu Ende gehen.

Zunächst führte sein Weg jedoch 1997 nach Bayreuth, wo er die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion übernahm. Hier blieb er, mit einer kleineren Unterbrechung durch eine Station im Sachgebiet Ordnungs- und Schutzaufgaben / Verkehr im Polizeipräsidium Oberfranken, fast zehn Jahre lang. 2008 wurde er zum Leiter der damaligen Polizeidirektion Bayreuth und im Zuge der Polizeireform 2009 zum Leiter der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ernannt. 2016 wurde er dann Leiter der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und blieb bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand.