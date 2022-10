KÖSCHING, LKR. EICHSTÄTT; In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Kösching ein PKW entwendet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum von 08.10.2022, 19:30 Uhr, bis 09.10.2022, 05:00 Uhr, wurde in der Großmehringer Straße in Kösching ein Pkw gestohlen. Es handelt sich hierbei um einen blauen Audi Q7 mit Ingolstädter Kennzeichen, der in einer Hofeinfahrt geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von rund 40.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt (0841/9343-0) zu melden.