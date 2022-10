1569. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person schwer verletzt – Lerchenau

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi die Lerchenstraße stadtauswärts. Dort wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad die Lerchenstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der 23-Jährige und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1570. Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab und stößt gegen Baum am Straßenrand – Maxvorstadt

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 04:15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Freising mit einem Kleintransporter der Marke Mercedes die Luisenstraße stadteinwärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 27-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in Freising.

Bei einem Abbiegevorgang kam der Kleintransporter dort von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 27-jährige Beifahrer schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung verbracht werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung beim Fahrer sowie beim Beifahrer festgestellt werden. Zudem wurde im Rahmen der Unfallaufnahme bekannt, dass der 27-jährige Beifahrer beim Abbiegevorgang möglicherweise aufgrund seines alkoholisierten Zustandes auf den Fahrer eingewirkt hatte, wodurch es zu dem Unfall kam. Die näheren Umstände bedürfen weiterer Abklärungen.

Gegen den Fahrer und den Beifahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1571. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet München

Fall 1:

Im Zeitraum Samstag, 01.10.2022 bis Dienstag 04.10.2022, ereignete sich im Bereich Allach ein Einbruch in ein Einfamilienhaus durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Diese drangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe. Nach den ersten Ermittlungen waren keine Anwohner zur Tatzeit im Haus.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Allach Storchenweg, Docenstraße, Ludwigsfelder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich in Schwabing ein Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung.

Zwei unbekannte, weibliche Täterinnen verschafften sich Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Wohnungsinhaber kam zurück und traf die beiden Täterinnen im Treppenhaus an. Verspätet bemerkte er den Einbruch und informierte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schwabing Kaiserstraße, Friedrichstraße, Hohenzollernstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ereignete sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in Bogenhausen. Hierbei wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Die Bewohner alarmierten nach der Tat den Polizeinotruf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bogenhausen Scheinerstraße, Ebersberger Straße, Laplacestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 4:

Am Samstag, 08.10.2022, zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr in Schwabing ein Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung. Der oder die unbekannten Täter entwendeten hierbei Stehlgut in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schwabing Fallmerayerstraße, Belgradstraße, Destouchesstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1572. Raubdelikt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Hohenschäftlarn

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 18:00 Uhr kam es in einer Unterkunft zu einem Raubdelikt. Ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München befand sich in einem Zimmer als ein 26-Jähriger und ein 41-Jähriger, ebenfalls beide mit Wohnsitz im Landkreis München, in dieses Zimmer kamen und von ihm unter Vorhaltung von mehreren Messern und Anwendung von körperlicher Gewalt Bargeld forderten.

Sie entwendeten ein Smartphone und Bargeld vom Geschädigten. Dem 36-Jährigen gelang es aus dem Zimmer zu flüchten. Er lief in ein nahestehendes Restaurant.

Hier konnte der Polizeinotruf 110 verständigt werden. Es fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort festgenommen werden und wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wurden unter anderem angezeigt wegen schweren Raubs und werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

1573. Versuchtes Tötungsdelikt – Neuhausen

Am Sonntag, 09.10.2022, gegen 05:10 Uhr, riefen Zeugen beim Polizeinotruf 110 an und teilten mit, dass sich am Bahnsteig des U-Bahnhofes Maillingerstraße zwei Männer schlagen würden. Einer der beiden würde am Boden liegen und er hätte bereits blutende Verletzungen.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit beordert. Die Polizeibeamten trafen dort auf einen verletzten 48-Jährigen bulgarischen Staatsbürger, der sofort vom Rettungsdienst wegen seiner schweren Kopfverletzungen behandelt wurde und danach in Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Mehrere Zeugen hatten bei der Auseinandersetzung eingegriffen und versucht, die beiden Personen zu trennen.

Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger kroatischer Staatsbürger konnte von den Beamten noch vor Ort wenige Minuten nach ihrem Eintreffen widerstandslos festgenommen werden. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.