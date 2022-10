NEU-ULM/AUGSBURG. Am Dienstagabend, um kurz vor 21.30 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Täter einen abgestellten Pkw in der Hauptstraße in Neu-Ulm. Der Dieb hatte leichtes Spiel, da der letzte Nutzer des Pkw den Fahrzeugschlüssel stecken gelassen hatte. Vier Stunden nach der Tat kontrollierte eine Polizeistreife in Augsburg den Täter, der neben dem entwendeten Pkw stand. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Kontrollierte der aktuelle Fahrer des gestohlenen VWs im Wert von 10.000 Euro war.

Da der 37-jährige Pkw-Dieb, ohne festen Wohnsitz, offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen erfolgte am Mittwoch die Vorführung des 37-Jährigen beim Amtsgericht Memmingen.

Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Pkw-Dieb, der Mann wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

