HUMMELTAL, LKR. BAYREUTH. Am frühen Samstagnachmittag brach in einer Scheune in der Bayreuther Straße im Hummeltaler Ortsteil Pittersdorf ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen verhindern. Die Kriminalpolizei in Bayreuth ermittelt nun zur Brandursache.

Kurz vor 13.30 Uhr wurden Flammen im Ortsbereich Pittersdorf gemeldet. Die betroffene Scheune befand sich da schon in Vollbrand und die hinzueilende Feuerwehr erreichte wenig später den Brandort nur von einer Seite. Trotz der Widrigkeiten gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Es wurden keine Personen verletzt und in der Scheune befanden sich zum Glück auch keine Tiere. Jedoch liegt der entstandene Sachschaden nach derzeitigen Erkenntnissen bei etwa 200.000 Euro.

Was genau sich in der Scheune befand und wie der Brand entstanden ist, müssen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.