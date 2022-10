Tödlicher Verkehrsunfall im Dienstbereich der PI Gersthofen

Thierhaupten – Am 07.10.2022 ereignete sich gegen 18.50 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw den Lechfeldweg in Thierhaupten in östlicher Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ein 21-jähriger Beifahrer.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauer einer Scheune. Beide Fahrzeuginsassen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden.

Der 29-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde in das Uniklinikum Augsburg verbracht, erlag jedoch am späten Abend seinen schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuginsassen stammten aus dem nördlichen Landkreis.

Kartoffeln auf der Autobahn verursachen Vollsperrung

BAB 8 / FR München/ AS Adelsried – Heute (09.10.2022) gegen 04.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die A8 in Richtung München. Im Bereich der Anschlussstelle Adelsried kam er mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab.

Bei dem Versuch, das Gespann wieder auf Spur zu bringen, kippte der gesamte Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen.

Der 57-Jährige transportierte in seinem Auflieger Kartoffeln, die durch den Unfall herausfielen und größtenteils auf der Autobahn landeten. Die Fahrbahn musste deshalb für ca. 15 Minuten vollgesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand an Leitpfosten, Grünstreifen und Lkw ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aggressionsdelikt gegen Streifenwagen

Gersthofen – Heute (09.10.2022) gegen 00.07 Uhr wurde ein uniformierter Streifenwagen in der Bahnhofstraße von einem Fußgänger beschädigt. Aus noch unerklärlichen Gründen bewarf urplötzlich ein 46-jähriger aus Zusmarshausen das Fahrzeug mit seinem Handy, während dieses auf Höhe des City Centers fuhr. Dies führte zwangsläufig zu einer Vollbremsung.

Der auf dem Gehweg Angetroffene konnte sein Verhalten nicht erläutern. Ein Atemalkoholtest wies eine Konzentration von über 2,7 Promille aus.

Das Polizeifahrzeug wurde an einer der Fensterscheiben beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Nun muss der Mann mit einer Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung rechnen.

Aggressiver und bewaffneter Mann bedroht Einsatzkräfte

Königsbrunn - Am Abend des 08.10.2022 kam nach einem Streit zwischen Bewohnern einer Obdachlosenunterkunft zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nachdem ein 27-Jähriger zunächst in der Unterkunft randalierte und mit anderen Mitbewohnern stritt, verständigten diese die Polizei. Den Zeitraum der Anfahrt nutzte der Randalierer zur Flucht.

Dabei bewaffnete er sich mit einem Jagdblasrohr nebst entsprechenden Pfeilen. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung gesichtet und festgenommen werden. Im gefesselten Zustand tobte der 27-Jährige weiter. Er schlug mehrfach mit seinem Kopf gegen Teile des Dienstfahrzeuges, spuckte in Richtung der Beamten und beleidigte und bedrohte diese mit übelsten Verbalausdrücken.

Das Jagdblasrohr und die dazugehörigen Pfeile wurden sichergestellt. Der Randalierer wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein entsprechendes Krankenhaus verbracht. Es erwarten ihn Anzeigen u. a. wegen Störung des öffentlichen Friedens, Bedrohung und Beleidigung.