NÜRNBERG. (1252) Ein unbekannter Mann trat am Samstag (08.10.2022) in schamverletzender Weise in einem U-Bahn-Zug auf. Hinweise zu dem Mann nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entgegen.

Nach vorliegender Zeugenaussage ist der unbekannte Exhibitionist gegen 11:15 Uhr in einem Zug der Linie U1 zwischen Hauptbahnhof und Aufseßplatz aufgetreten, als er sich gegenüber einer jungen Frau teilweise entblößte und unsittlich berührte.

Personenbeschreibung:

Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, dunkelhäutig, krauses Haar, Zahnlücken, bekleidet mit einem rot karierten Hemd

Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung des Mannes abgeben können oder den Vorfall ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad