NÜRNBERG. (1250) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.10.2022) besprühte ein Unbekannter eine Mauer des Quelle-Areals in Muggenhof großflächig mit Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschmierte im Zeitraum von 17:00 Uhr (Do) bis 06:30 Uhr (Fr) eine Mauer entlang des Gehwegs in der Wandererstraße mit insgesamt acht Graffiti-Tags in schwarzer Farbe. Nach erster Schätzung dürfte dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 6583-0 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad