1563. Größerer Polizeieinsatz – Harlaching

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 10:15 Uhr, teilte ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Notruf der Münchner Polizei 110 ein Streit zwischen ihm und seiner Partnerin, einer 55-Jährigen, mit.

Nachdem gegenüber dem Notruf eine Situation mit bedrohlichem Charakter geschildert wurde, wurden umgehend ca. 15 Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Nach erstem Ermittlungsstand griff die 55-Jährige ihren Partner zunächst mit einem Küchengerät an. Im Anschluss nahm sie ein Messer zur Hand und zeigte dieses vor.

Während die ersten polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort anliefen, verließ der 78-Jährige unverletzt seine Wohnung. Seine Partnerin konnte im Anschluss durch Polizeibeamte im Schlafzimmer ohne das Messer angetroffen werden.

Die 55-Jährige wurde durch das Gesundheitsamt München wegen ihrem gefährdenden Verhaltens untergebracht. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 22 (Häusliche Gewalt).

1564. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Altstadt

In den Mittagsstunden am Freitag, 07.10.2022, erhielt ein 90-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf einer weiblichen unbekannten Täterin, welche sich als seine im Ausland lebende Tochter ausgab und von ihm Bargeld für die Abwendung einer angeblichen Haftstrafe forderte. Die unbekannte Täterin gab an, dass sie im Ausland einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Unfallgegner verstorben und ein mitfahrendes Kind schwer verletzt wurde.

Kurze Zeit später erhielt der Senior einen weiteren Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, welche ihn aufforderte Bargeld und Schmuck an einen Mitarbeiter zu übergeben. Als Übergabeort wurde der Promenadeplatz in München genannt. Der Münchner fuhr daraufhin zur Örtlichkeit und übergab gegen 13:00 Uhr einem männlichen unbekannten Täter, welcher sich als Mitarbeiter des AG Münchens ausgab, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der unbekannte Täter verließ den Promenadeplatz in Richtung Pacellistraße und der 90-Jährige fuhr wieder nach Hause.

Dort erhielt er einen weiteren Anruf des angeblichen Polizeibeamten, welcher ihn erneut zu einer weiteren Zahlung aufforderte. Er wurde aufgefordert in Richtung Ingolstadt zu einer weiteren Übergabeörtlichkeit zu fahren. Als sich der 90-Jährige auf den Weg machte, erhielt er einen Anruf von seiner echten Tochter und der Betrug wurde bekannt. Der Münchner begab sich im Anschluss auf die Wache einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Die AG Phänomene der Münchner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, normale Statur; bekleidet mit einer braunen Lederweste

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Promenadeplatz und Pacellistraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1565. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht – Maxvorstadt

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Beamter der Münchner Polizei mit einem zivilen Dienstfahrzeug, Mercedes Sprinter, die Adelheidstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Auf Höhe des Josephsplatzes trat eine Läuferin hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit der Läuferin zu verhindern musste der Polizeibeamte nach rechts ausweichen. Dabei streifte er mit seinem Polizeifahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes eines 62-Jährigen mit Wohnsitz in München.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Joggerin entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Joggerin kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden; bekleidet mit einer schwarzen Lauftight mit geometrischen Muster und grauer Softshelljacke

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1566. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Freimann

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Daimler Pkw, das Parkhaus in der Maria-Probst-Straße und beabsichtigte das Parkhausgelände über die Grundstücksausfahrt nach links in die Fahrtrichtung Ingolstädter Straße zu verlassen. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide mit Wohnsitz in Holzkirchen) sowie eine 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach.

Zeitgleich befuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw die Maria-Probst-Straße in Fahrtrichtung Heidemannstraße. Mit ihr im Fahrzeug befand sich als Mitfahrerin eine 21-Jährige aus dem Landkreis München.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer Kollision und durch den erheblichen Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Dabei öffnete sich die linke hintere Fahrzeugtür des Daimlers wodurch der Mitfahrer, der 21-Jährige aus Holzkirchen, aus dem Fahrzeug auf die dortige Grünfläche geschleudert wurde, da er nicht angegurtet war.

Der Daimler kam auch auf der Grünfläche und der BMW mittig auf der Straße zum Stehen.

Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und unter notärztlicher Betreuung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrzeugführer des Daimler Pkw, die 22-jährige Fahrzeugführerin des BMW Pkw und ihre Mitfahrerin verletzten sich jeweils leicht und wurden vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Wert geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Maria-Probst-Straße beidseitig gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Verkehrspolizei:

Gurten Sie sich bei jeder Fahrt an, und vergewissern Sie sich, dass auch Ihre Mitfahrer auf den Rücksitzen richtig angegurtet sind.

Der Gurt ist noch immer Lebensretter Nr. 1!

1567. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad; zwei Personen schwer verletzt – Garching

Am Samstag, 08.10.2022, gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mini die Freisinger Landstraße in Fahrtrichtung Ismaning.

Zeitgleich befuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in Freising mit einem Chongqing Loncin Krad, die Freisinger Landstraße in Fahrtrichtung Garching Forschungszentrum. Seine Tochter, eine 13-Jährige mit Wohnsitz in Freising, befand sich als Sozia auf dem Krad.

An der Kreuzung Freisinger Landstraße Ecke Römerhofweg bog der 39-Jährige nach links in den Römerhofweg ab, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Krad des 41-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 41-Jährige als auch seine Tochter schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Krad wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde eine Teilsperrung der Freisinger Landstraße vorgenommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1568. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Harlaching

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 15:55 Uhr, informierte eine Passantin den Notruf der Münchner Polizei 110, nachdem sie im Treppenhaus eines Wohnanwesens einen bedrohlichen Streit zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet hatte. Sie konnte zudem einen Messer in der Hand des Mannes wahrnehmen.

Sofort wurden mehrere Polizeifahrzeuge zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten aus einer Wohnung im zweiten Stock lautes Geschrei wahrnehmen. Beim Betreten der Wohnung lehnte ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen über der 62-jährigen Wohnungsinhaberin und hielt dabei einen gefährlichen Gegenstand in der Hand.

Nach Ansprache ließ der 54-Jährigen von der Bewohnerin ab, legte den gefährlichen Gegenstand nieder und konnte im Anschluss durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den ersten Ermittlungen kennen sich beide Personen. Die Ursache des Streits ist unbekannt.

Gegen den 54-Jährigen wurde unter anderem eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Er wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte).