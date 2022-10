WÜRZBURG. Am Samstagabend ist es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache dürfte in einem technischen Defekt zu suchen sein. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt.

Kurz vor 21.00 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer starken Rauchentwicklung in die Rüdigerstraße gerufen. In einer dortigen Wohnung hatte der Rauchmelder Alarm geschlagen. Die Bewohner konnten sich dadurch schnell ins Freie retten und blieben unverletzt.

Die Löschmannschaften konnten ein Ausbreiten der Flammen aus einem Arbeitszimmer glücklicherweise schnell verhindern. In der Wohnung ist Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden. Den ersten Erkenntnissen nach dürfte ein Defekt an einem technischen Gerät brandursächlich sein.

Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.