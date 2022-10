Stadt und Landkreis Miltenberg

Vier Unfallfluchten - Zeugen gesucht

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Gegen 08.00 Uhr am Donnerstagmorgen hat eine Fahrzeugbesitzerin ihren weißen Hyundai i10 in der Oberen Wallstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Nachmittag, gegen 13.00 Uhr, zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an ihrem Pkw fest. Der Verursacher war offenbar einfach weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitag erstattete eine weitere Fahrzeugbesitzerin Anzeige bei der Obernburger Polizei, da ihr blauer Skoda Fabia bereits am Feiertag am 3. Oktober von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt wurde. Der Pkw der Geschädigten war in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.15 Uhr am Siedlerhof am rechten Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum muss sich auch der Verkehrsunfall ereignet haben. Am Skoda entstand ein Sachschaden am linken vorderen Radlauf, der sich auf etwa 1.500 Euro belaufen dürfte.

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Ebenfalls am Freitag ist es zu einer dritten Verkehrsunfallflucht in der Raiffeisenstraße gekommen. Der Unfall, bei dem ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Peugeot 206 an der Fahrertür beschädigt worden ist, muss sich zwischen 13.10 Uhr und 16.00 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Mittwoch hat ein Fahrzeugbesitzer seinen weißen Audi S5 gegen 00.00 Uhr in der Straße „Am Wingert“ geparkt. Als er am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden am vorderen Kotflügel und an der Stoßstange. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang noch jede Spur. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Erfolgreiche Polizeikontrolle - Fahrer ohne Fahrerlaubnis - Gestohlene Kennzeichen am Pkw angebracht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Freitagabend zogen Beamte der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg einen Pkw mit MKK-Kennzeichen aus dem Verkehr. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen 22.00 Uhr stoppten die Beamten den Pkw in der Hanauer Landstraße. Am Steuer saß ein 31-Jähriger, der in Aschaffenburg wohnt nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Er räumte im Zuge der Kontrolle ein, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen vor ca. zwei Wochen entwendet zu haben. Für seinen Pkw bestand zum Zeitpunkt der Fahrt keine amtliche Zulassung.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kind von Pkw erfasst - Glücklicherweise nur leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / DAMM. Glück im Unglück hatte am Freitagmittag ein vierjähriger Junge, als er in der Albrechtstraße von einem Pkw erfasst wurde. Das Kind erlitt eine leichte Knieverletzung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Der Verkehrsunfall hatte sich gegen 12.15 Uhr in der Albrechtstraße ereignet. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen war der Junge offenbar zwischen zwei parkenden Pkw hindurch auf die Fahrbahn gerannt. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin bremste zwar noch stark ab, erfasste das Kind jedoch mit ihrer Fahrzeugfront.

Der leicht verletzte Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit vom 1. bis zum 6. Oktober 2022 wurde ein weißer Seat-Leon von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Der Verkehrsunfall muss sich aller Wahrscheinlichkeit nach am Südring ereignet haben, wo das Fahrzeug im benannten Zeitraum geparkt war. Der Sachschaden am Pkw des Geschädigten befindet sich an der rechten Fahrzeugseite und dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Verursacher ist ebenfalls noch unbekannt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitagvormittag in der Stadtbadstraße. Ein unbekannter Mann fuhr dort auf das Heck eines vorausfahrenden blauen Audis auf, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Anschließend fuhr das auffahrende Fahrzeug, bei dem es sich um einen silberfarbenen VW Sharan gehandelt haben dürfte, ohne anzuhalten in Richtung Seidelstraße weiter.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 06021/857-2230.