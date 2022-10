PLATTLING (LKR DEGGENDORF) Am 08.10.2022, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich in der Nicolausstraße in Plattling ein Verkehrsunfall mit einem Lkw, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der 57-jährige Fahrzeugführer in einer Rechtskurve alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Feld. Dort kippte der Laster samt Anhänger, beladen mit Zuckerrüben, auf Grund der abfallenden Böschung auf die Beifahrerseite und blieb so liegen.

Trotz schneller Bergung und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Die Nicolausstraße musste für die Unfallaufnahme und anschließende Bergung für ca. 6 Std. gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren Michaelsbuch, Plattling und Pielweichs waren vor Ort.

Veröffentlicht: 08.10.2022, 21.00 Uhr