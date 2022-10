NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Im Laufe des Freitags brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neustadt b.Coburg ein. Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher am Freitag, zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Heusingerstraße. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 1.500 Euro an. Unbemerkt gelang ihnen dann die Flucht. Ob oder was die Täter entwendet haben, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die am Freitag, insbesondere in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Heusingerstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.