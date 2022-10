SELB, LKR. WUNSIEDEL. Mit Schmuck entkamen bislang unbekannte Täter, nachdem sie im Laufe des Freitags in ein Wohnhaus in Selb eingedrungen waren. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagfrüh, 6.15 Uhr, bis Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, nutzten die Einbrecher die Abwesenheit des Bewohners, um über ein eingeschlagenes Fenster in das Einfamilienhaus in der Brunnenstraße einzusteigen. Sie durchwühlten diverse Schränke und fanden schließlich Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugen, die am Freitag verdächtige Personen und/oder Fahrzeug im Bereich der Brunnenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.