SCHÖNAU/LKR. ROTTAL-INN; Landwirtschaftliche Gebäude in Vollbrand

Am 08.10.2022 gegen 00:30 Uhr geriet ein landwirtschaftliches Anwesen im Gemeindebereich Schönau in Brand.

Das Feuer, welches vorerst in einer Lagerhalle ausgebrochen war, griff letztlich auf ein unmittelbar angrenzendes Stallungsgebäude über. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits beide Gebäude in Vollbrand. Neben diversen Maschinen und Futtermittel in der Lagerhalle, befanden sich auch 54 Rinder im Stallungsgebäude. Noch während der Löscharbeiten konnten 52 Rinder aus den Flammen befreit werden.

Um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wirtschafts-, sowie Wohngebäude zu verhindern waren über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Zu Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Der entstandene Sachschaden wird vorbehaltlich auf über 1.000.000 Euro geschätzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wittenzellner, EPHK

Tel. 09421/868 - 1410

Veröffentlicht: 08.10.2022, 06.20 Uhr