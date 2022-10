Am Freitag, den 07.10.2022, gegen 18.30 Uhr, teilte die ILS Passau der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit, dass in einem Zimmer im Obergeshoss des Anwesens ein Brand ausgebrochen ist. Personen seien nicht mehr in Gefahr. Kurze Zeit später wurde schon mitgeteilt, dass der ganze Dachstuhl brennt. Kurz nach 20.00 Uhr wurde bekannt, dass das Feuer gelöscht war. Lediglich Glutnester waren noch zu bekämpfen.

Die Ursache der Brandentstehung ist bisher noch völlig unklar und wird Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau sein. Der vorläufige Schaden wird auf ca. 150.000 - 200.000,- € geschätzt. Derzeit läuft noch die Brandwache der örtlichen Feuerwehren. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Mind. eine Person hat sich durch Rauchgasintox leicht verletzt.

Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, Plenk, EPHK, Tel. 09421/868 - 1410