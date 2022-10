MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Am Donnerstagabend wurde ein Lebensmittelgeschäft im Patersbergweg im Mainleuser Gemeindeteil Veitlahm überfallen. Der Täter benutzte eine schwarze Pistole und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei in Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz vor 17.25 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann den Laden und stellte sich zunächst in die Schlange der Wartenden vor der Kasse. Als er an der Reihe war, trat er plötzlich neben die Ladeninhaberin und forderte diese unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, die Kasse zu öffnen. Dies tat die Frau, der Räuber griff sich den Kasseninhalt und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Straße „Am Steinloch“. Wieviel Bargeld er aus der Kasse erbeutete, ist derzeit noch nicht bekannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch mittels Polizeihubschrauber und Spürhund, führten bislang nicht zum Erfolg.

Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt, schlank und etwa 170 Zentimeter groß. Er trug eine enge Jogginghose, Pullover und eine graue Jacke. Auffällig war außerdem sein rotes Halstuch.

Wer hat den Täter vor oder während der Tat oder aber auch danach auf seiner Flucht gesehen? Wer hat in der letzten Zeit verdächtige Personen im oder in der Nähe des Ladens in Veitlahm beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo in Bayreuth in Verbindung zu setzen.