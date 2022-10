NEUMARKT I.D.OPF. Am Donnerstagabend (6. Oktober) verstarb ein junger Mann nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung. Am heutigen Freitag erging Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen und das Opfer wurde rechtsmedizinisch untersucht.

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagabend zu einem Tötungsdelikt in Neumarkt i.d.OPf. Der tatverdächtige 46-Jährige wurde am heutigen Freitag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erließ. Der Beschuldigte räumte die Tat ein und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kannten sich der Tatverdächtige und der Getötete bereits vor der Tat.

Bei einer ebenfalls heute durchgeführten Obduktion stellten Rechtsmediziner fest, dass ein Stich und die damit verbundenen Verletzungen am Rumpf todesursächlich gewesen sind. Als mutmaßliches Tatmittel wurde ein messerähnlicher Brieföffner sichergestellt.

Für Presseanfragen im weiteren Verlauf des Verfahrens steht ab kommender Woche die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gerne zur Verfügung.