PP SCHWABEN SÜD/WEST / KEMPTEN. Der bisherige Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, Polizeioberrat Michael Hämmer, wechselt zum 1. Oktober 2022 in das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West als neuer Leiter des Sachgebiets Organisation und Dienstbetrieb. Sein Nachfolger wird Polizeirat Robert Bischlager.

Seit dem 1. Oktober 2015 stand der 39-jährige Polizeioberrat Michael Hämmer an der Spitze der Dienststelle. Dem voraus ging ein schneller Aufstieg in die Spitzenämter der Bayerischen Polizei. Michael Hämmer begann seinen Dienst im September 2003 mit dem Studium zum Polizeikommissar in Fürstenfeldbruck. Nach Abschluss des Studiums wechselte er im Jahr 2006 nach München, wo er erste Erfahrungen sowohl bei der Schutz- als auch bei der Kriminalpolizei sammelte. Seit 2010 verrichtete Michael Hämmer Dienst im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, anfangs für ein Jahr bei der Polizeiinspektion Kempten, bevor er verschiedene Stationen innerhalb des Präsidiums im Rahmen seiner Bewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene absolvierte. Das Studium begann er 2013, gerade einmal zehn Jahre nach dem Dienstantritt bei der Bayerischen Polizei. Direkt nach Abschluss des Studium 2015 wurde Michael Hämmer die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Kempten übertragen.

Neben dieser Führungsaufgabe übernahm der Polizeioberrat die Leitung verschiedener Arbeitsgruppen innerhalb des Präsidiums, zuletzt für rund ein Jahr die präsidiumsweite Koordination aller Belange rund um die Corona-Pandemie.

Der gebürtige Kaufbeurer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sein Nachfolger wird Robert Bischlager. Der 37-jährige Polizeirat begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei im Jahr 2004 in der 2. Qualifikationsebene. Nach seinem Umstieg in die 3. Qualifikationsebene im Jahr 2010 leistet Robert Bischlager nach Abschluss des Studiums 2013 seinen Dienst erst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in verschiedenen Verwendungen, bevor er 2017 in das Präsidium Schwaben Süd/West wechselte. Im Rahmen seiner Führungsbewährung leitete er bereits ein halbes Jahr die Autobahnpolizeistation Memmingen. Bereits zwei Jahre später begann er sein Studium zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene, das er 2021 – wie bereits alle Ausbildungen zuvor – mit einem Spitzenergebnis abschloss. Robert Bischlager war in seiner Zeit bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei unter anderem die derzeitige Nachwuchs-Werbekampagne der Bayerischen Polizei mit verantwortlich. Er leistete zuletzt für ein Jahr Dienst im Polizeipräsidium als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Ordnungs- und Schutzaufgaben.

Robert Bischlager ist in Kempten geboren und verheiratet.