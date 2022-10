1959 – Betrunken Randstein touchiert

Oberhausen - Am 06.10.2022 (Donnerstag) gegen 22.00 Uhr fuhr ein Daimler auf das Gelände einer Tankstelle im Gablinger Weg. Dabei streifte der Fahrer an einer Zapfsäule zwei Randsteine und beschädigte diese augenscheinlich. Auch die Reifen des Autos wurden beschädigt. Anschließend stieg der 39-jährige Fahrer aus dem Pkw aus und torkelte über das Tankstellengelände. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Mann noch auf dem Tankstellengelände antreffen. Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, war er mit knapp 1,6 Promille erheblich betrunken, weshalb eine Blutentnahme notwendig war. Des Weiteren wurde dessen Führerschein sichergestellt. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

1960 – Vollsperrung der B17 – nicht nur Fußballfans werden um Beachtung gebeten

B17/ Augsburg/ FR Nord – Im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.00 Uhr, wird wegen Straßenarbeiten die Bundesstraße 17 zwischen Holzweg und Oberhausen-Süd in Fahrtrichtung Nord komplett gesperrt. Die Polizei rechnet mit spürbaren Verkehrsbehinderungen am kompletten Wochenende. Dies betrifft nicht nur den üblichen Straßenverkehr, sondern insbesondere Fußballfans der Partie FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg. Nach Spielende kann es bei der Rückreise zu erheblichen Behinderungen und einem größeren Rückstau kommen.

Die Polizei empfiehlt, am Spieltag öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Für Besucher, denen dies nicht möglich ist, bieten sich folgende Umfahrungen an:

Ziel München Süd:

via B17 in FR Landsberg, BAB 96 in FR München (Baustelle Kleinaitingen; mit ca. 10 Minuten Verzögerung ist zu rechnen)

Ziel München Nord:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt Messe, Friedrich-Ebert-Straße, Rumplerstraße, links Haunstetter Straße (B300), Inverness-Allee (B300), rechts auf Friedberger Straße (B300), Augsburger Straße (B300), links auf La-Cross-Ring (AIC25), Derchinger Straße (AIC25), Neue Bergstraße (AIC25), auf BAB 8 (AS Friedberg Bayern)

Ziel Donauwörth:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt Holzweg, Thomas-Breit-Weg, Kaltenhofer Straße, links Donauwörther Straße, auf B17 in FR Donauwörth

Ziel Ulm bzw. Wolfsburg:

via B17 in FR Donauwörth, Ausfahrt „Memmingen B300“, links auf Bgm.-Ackermann-Straße (B300), Ulmer Landstraße (B300), rechts nach „Biburg“, Augsburger Straße (St2510), Ulmer Straße (St2510), nach „Horgau“, Augsburger Straße, Ulmer Straße (St2510), rechts auf St2510 in Richtung BAB8, gerade aus St2027, auf BAB8 (AS Zusmarshausen)

1961 – Aufbruch eines Pkws scheitert

Haunstetten Siebenbrunn – Im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 13.00 Uhr, (05./06.10.2022) wurde ein VW Caddy erheblich beschädigt. Das Fahrzeug stand dabei geparkt im Bischofsackerweg auf Höhe der Hausnummer 10. Der Unbekannte riss den Griff der Fahrertür heraus und versuchte offenbar, das Schloss mit Gewalt zu öffnen, was aber nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1962 – Ordnungsdienst gebissen und attackiert

Innenstadt - Am 06.10.2022 (Donnerstag) gegen 17.50 Uhr wurde der Ordnungsdienst der Stadt Augsburg wegen einer auffälligen Personengruppe am Martin-Luther-Platz verständigt. Die Gruppe ging zuvor offenbar aufdringlich auf vorbeikommende Passanten zu und bat um Geld. Bei der anschließenden Kontrolle kam es zu einer Diskussion zwischen Ordnungsdienst und der Personengruppe. Hierbei biss ein mitgeführter Hund eines 27-Jährigen aus der Personengruppen einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in den Oberschenkel. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe von der Örtlichkeit.

Der 27-jährige Mann konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch den Ordnungsdienst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei wurde der Ordnungsdienst mit einer Bierflasche beworfen und körperlich attackiert. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme beleidigte der 27-Jährige auch die Polizeibeamten und zeigte sich weiter äußerst aggressiv. Der Mann wurde deshalb in Sicherheitsgewahrsam genommen. Der gebissene Mitarbeiter vom Ordnungsdienst wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

1963 – Einkaufstüte samt Geldbeutel entwendet

Oberhausen – Die Nachlässigkeit einer 52-Jährigen nutzte gestern ein bislang Unbekannter schamlos aus. Die Frau stellte gegen 10.00 Uhr mehrere Einkaufstüten vor ihrer Haustüre ab und ging zunächst in ihre Wohnung in der Flurstraße. Als sie etwa eine Stunde später die Einkäufe einräumen wollte, fehlte eine Einkaufstüte. Darin befand sich auch ihr Geldbeutel samt Inhalt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 60 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.