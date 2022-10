1557. Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Pkw; zwei Personen verletzt – Westend

Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw (Kleintransporter) den Trappentreutunnel in südlicher Fahrtrichtung.

Hinter ihm fuhr ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem KTM Leichtkraftrad. Eine 16-Jährige mit Wohnsitz in Mönchengladbach befand sich als Sozius auf dem Leichtkraftrad.

Im weiteren Verlauf der Fahrt musste der 68-Jährige verkehrsbedingt bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden 17-Jährigen kam. Dieser stieß mit der linken Seite des Lenkers gegen das Heck des Kleintransporters. Er verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam zu Sturz. Der 17-Jährige und die 16-Jährige wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme wurde der Trappentreutunnel in südlicher Fahrtrichtung gesperrt und es kam für ca. zwei Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1558. Diebstahlsdelikt – Schwabing

Am Dienstag, 04.10.2022, gegen 14:15 Uhr, wollte ein 79-Jähriger mit Wohnsitz in München an einem Geldautomat in einer Bankfiliale in Schwabing Geld im Wert von über Tausend Euro abheben. Da der Automat nach Angaben des 79-Jährigen eine Fehlermeldung zeigte und zunächst kein Bargeld auswarf, begab er sich zunächst zum Bankschalter. Vom Schalter aus konnte er sehen, wie ein 41-jähriger Bulgare ohne festen Wohnsitz in Deutschland an den Geldautomat herantrat und das Geld entnahm.

Nachdem der 41-Jährige das Geld in seine Jackentasche steckte, sprach ihn der 79-Jährige an und forderte die Herausgabe seines Geldes. Der 41-Jährige verweigerte zunächst die Herausgabe, übergab jedoch anschließend einen geringen Betrag. Durch eine Mitarbeiterin der Bank wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Restbetrag in der Jackentasche des Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Der 41-Jährige wurde festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen zu den Details der Tat werden durch das Kommissariat 52 (u.a. Diebstahl aus Automaten) übernommen.

1559. Person aus Isar gerettet – Haidhausen

Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 12:50 Uhr, bemerkten Passanten einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München an der Brüstung der Luitpoldbrücke. Der 25-Jährige stieg unvermittelt über die Brüstung und sprang in die Isar.

Der 25-Jährige konnte nach wenigen Minuten von mehreren Zeugen des Vorfalls, darunter auch ein Polizeibeamter der Münchner Polizei in seiner Freizeit, aus dem Wasser gezogen werden.

Der 25-Jährige wurde durch den Sprung nicht verletzt und war zu jeder Zeit ansprechbar. Warum der 25-Jährige sprang, wird nun geklärt.

1560. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Großhadern

Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 89-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau. Diese gab sich als Richterin aus und gab an, dass die Freundin des Enkels einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse die Seniorin nun eine Kaution in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages hinterlegen.

Daraufhin suchte die 89-Jährige sämtliche Wertgegenstände in ihrem Besitz zusammen und übergab schließlich mehrere Goldmünzen sowie Schmuckstücke an einen im Garten wartenden Abholer. Die Übergabe der Wertgegenstände erfolgte zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr. Der unbekannte Abholer entfernte sich in Richtung Am Brombeerschlag.

Die Verständigung der Polizei erfolgte erst zeitverzögert über einen Angehörigen der 89-Jährigen. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Ergreifung der Täter. Der Beuteschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich beziffert.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, west-/nordeuropäisches Aussehen, kurze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schachblumenweg, Am Brombeerschlag und Pfingstrosenstraße (Großhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1561. Informationen und Verkehrshinweise zum 36. München Marathon

Am Sonntag, 09.10.2022 findet der 36. München Marathon im München statt. Deshalb wird es in diesem Zusammenhang temporär zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen.

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie einen möglichst störungsfreien Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben den Ordnungskräften des Veranstalters auch viele Polizeibeamte im Einsatz.

Für eine ungehinderte und gefahrenlose Durchführung der Sportveranstaltung wurden sowohl auf der Marathonstrecke als auch in weiteren diesbezüglich tangierten Bereichen Haltverbote aufgestellt. Aus diesem Grund bitten wir die betroffenen Fahrzeughalter diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die natürlich bereits einige Tage vorher aufgestellt werden, unbedingt zu berücksichtigen.

Damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen durchgeführt werden können, sollten die betroffenen Fahrzeuge bereits rechtzeitig vor dem Start der Sportveranstaltung aus den eingerichteten Haltverbotszonen entfernt werden.

Die Route des Marathons und weitere Details sind auf der Internetseite des Veranstalters https://www.generalimuenchenmarathon.de/marathon/ zu sehen.

Bei Rückfragen stehen die örtlichen Polizeiinspektionen gerne zur Verfügung.

1562. Terminhinweis: Benefizkonzert vom Chor der Polizei München und dem Polizeiorchester Bayern zugunsten der Ukraineflüchtigen in Bayern – Maxvorstadt

Am Sonntag, 09.10.2022, 17:00 Uhr, veranstaltet der Chor der Polizei München zusammen mit dem Polizeiorchester Bayern unter der Leitung von Prof. Johann Mösenbichler ein Benefizkonzert in der Kirche St. Joseph in der Maxvorstadt, welches im Rahmen einer Friedensmesse, basierend auf Texten der katholischen Messliturgie die Karl Jenkins mit anderen Quellen, vor allem dem zu einem Volkslied gewordenen Soldatenlied „L’homme armé“ aus dem 15. Jahrhundert verband.

Das Polizeiorchester Bayern (sinfonisches Blasorchester) und rund 150 Sängerinnen und Sänger treten bei dem Benefizkonzert auf.

Mit den Eintrittskarten und dem Erlös aus dem Konzert wird die Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine unterstützt. Der Reinerlös kommt zu einhundert Prozent diesen Menschen zugute.

Informationen zu „Adiemus: Songs of Sanctuary“ von Karl Jenkins bzw. dem Benefizkonzert des Frauenchors zugunsten des Vereins „NALA e.V.“

„Adiemus: Songs of Sanctuary“ erschien als erstes Album des Komponisten Karl Jenkins im Jahr 1995. Insbesondere das Titellied „Adiemus“ ist aus dem Radio und aus TV-Werbespots bekannt. Auch wenn es sich bei der Sprache in den Liedern um eine Fantasiesprache handelt, erinnert die Musik an den afrikanischen Kontinent.

Das Benefizkonzert des Frauenchors der Münchner Polizei am Sonntag, 16.10.2022, um 18:00 Uhr (St. Markus, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München) findet zugunsten des Vereins „NALA e.V.“ statt, welcher sich insbesondere gegen die weibliche Genitalbeschneidung einsetzt.

Passend zum Klang der Lieder liest die bayerische Schauspielerin Monika Baumgartner Märchen von Nelson Mandela, sowie die 1. Vorsitzende des Vereins NALA e. V. und Buchautorin Fadumo Korn aus ihrer Lebensgeschichte.