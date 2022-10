BAYREUTH. Zauberei sollte ein drohendes Familienunheil abwenden und wurde schließlich teuer bezahlt.

Als eine 66-jährige Bayreutherin am vergangenen Dienstag in der Leuschnerstraße von zwei russischen Frauen angesprochen wurde, ahnte sie noch nichts von deren Vorhaben. Die beiden behaupteten, dem Sohn der Dame stehe ein großes Unglück bevor, welches nur durch einen speziellen Zauber zu verhindern sei. Hierzu müsse ein hoher Geldbetrag auf spezielle Weise in einem Schuhkarton verstaut werden. Diesen Betrag holte die schockierte Frau sogleich zusammen mit einer der Täterinnen aus dem Tresor in ihrer Wohnung und deponierte das Geld im Karton. Wie zuvor vereinbart öffnete sie ihn nach drei Tagen wieder und musste feststellen, es befand sich nur noch Zeitungspapier in dem Behältnis. Als die Betrogene also erst drei Tage später bei der Polizei anrief, war ihr schließlich ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag abhandengekommen.