PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am 11. Oktober 2022 findet die fünfte Ausgabe des länderübergreifenden Sicherheitstages mit dem Schwerpunkt „Sicherheit im öffentlichen Raum“ statt.

An dem Aktionstag beteiligen sich die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, eine Kooperationsvereinbarung existiert seit 2019. In Bayern übernimmt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die Durchführung des Sicherheitstages.

Zielrichtung des gemeinsamen Aktionstages ist eine positive und nachhaltige Beeinflussung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung durch ein intensives und koordiniertes polizeiliches Vorgehen an diesem Tag. Straftaten im öffentlichen Raum beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung oft negativ. Dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist Ziel des gemeinsamen Aktionstages.

Die Partner führen länderübergreifende Fahndungs- und Kontrollaktionen durch. Dabei soll konsequent gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgegangen und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Begleitend hierzu ermöglichen es die Beamtinnen und Beamten allen interessierten Bürgern, vielfältige Präventionsangebote in Anspruch zu nehmen.

Alle Kriminal- und Schutzpolizeidienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind am Aktionstag in verschiedenste Einsatzmaßnahmen eingebunden, welche die Polizei in breitem Umfang der Öffentlichkeit darstellen möchte. Eine transparente und fortlaufende mediale Berichterstattung über die umfangreichen und konzertierten polizeilichen Maßnahmen trägt maßgeblich zu einer nachhaltigen Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung bei.

Die Polizei beabsichtigt durch eine proaktive mediale Begleitung das umfangreiche Einsatzgeschehen sichtbar zu machen und der Öffentlichkeit ein repräsentatives Bild der breit gefächerten Maßnahmen zu vermitteln.

Hierfür bietet das Präsidium am Einsatztag Medienvertretern in allen Landkreisen unseres Zuständigkeitsbereiches die Teilnahme an ausgewählten Einsatzszenarien und Präventionsständen an. Im Rahmen der journalistischen Einsatzbegleitung stehen Ihnen vor Ort polizeiliche Medienbetreuer als Interviewpartner zur Verfügung.

Um den länderübergreifenden Sicherheitstag bei Ihren Redaktionsplanungen berücksichtigen zu können, informieren wir Sie bereits heute mit dem Hinweis auf Vertraulichkeit über den anstehenden Einsatztag.

Die genauen Einsatzörtlichkeiten sowie Einsatzzeiten teilen wir Ihnen am 10. Oktober 2022 durch die Pressestelle mit!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen bereits jetzt gerne zur Verfügung.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).