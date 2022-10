REGENSBURG. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, nachdem bei zwei Arbeitern erhöhte CO-Werte im Blut festgestellt wurden.



Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, gegen 15.35 Uhr erreichten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eine Mitteilung aus einem Krankenhaus in der Region. Zwei Patienten waren zuvor selbstständig in das Krankenhaus gefahren, nachdem sie bei Arbeiten in einer Firma im Regensburger Westen von einem Gerüst gefallen seien und sich dabei Verletzungen zugezogen hätten. Nach Mitteilung des Krankenhauses wiesen die beiden Patienten bei ihrer Einlieferung eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) im Blut auf. Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie toxisches Gas.

Um eine Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen, wurden Messungen an der vorherigen Unfallstelle im Regensburger Westen durchgeführt. Es wurden jedoch keine auffälligen Werte in dem Betrieb festgestellt. Woher die erhöhte Konzentration stammt ist deshalb unklar. Die Männer haben das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd geführt.