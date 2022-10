MARKT WALD. Am Donnerstagvormittag ereignete sich zwischen Markt Wald und Immelstetten ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 62-jähriger Unterallgäuer befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße MN 23 von Markt Wald kommend in Fahrtrichtung Immelstetten. Zur selben Zeit wollte ein 81-jähriger Landwirt die Kreisstraße von Oberneufnach kommend mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann geradeaus überqueren, wobei er den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer übersah und es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Aufgrund der Kollision wurde der Traktor des Unfallverursachers in der Mitte auseinandergerissen. An dem Pkw entstand ebenfalls ein Totalschaden. Das Trümmerfeld an der Unfallörtlichkeit erstrecke sich auf eine Länge von über 60 Metern. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in naheliegende Kliniken gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten gesperrt. (PI Bad Wörishofen)

