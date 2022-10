1955 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

B17/ AS Kleinaitingen/ FR Süd - Am 05.10.2022 gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der B17 im Bereich der Anschlussstelle Kleinaitingen in Fahrtrichtung Süd. Eine 70-jährige Opelfahrerin wechselte dort von der rechten auf linke Fahrspur. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw KIA, der sich auf der linken Spur befand. Durch den Unfall wurde die 20-jährige Kia-Fahrerin leicht am Arm verletzt und musste anschließend im Klinikum behandelt werden. Die 70-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt knapp 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Fahrzeuge mussten beide Fahrspuren der B17 für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der genaue Hergang ist aktuell noch unklar.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet daher Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

1956 - Waldarbeiter finden unterkühlten Mann

Aichach - Am 06.10.22, gegen 09:00 Uhr, fanden Arbeiter an einem Waldweg im Blumenthaler Holz (zwischen Windten und Andersbach) einen nicht mehr ansprechbaren 67-jährigen Mann neben seinem Pkw liegend auf. Aufgrund der Erstmitteilung beorderte die Integrierte Leitstelle vorsorglich die Feuerwehren Ecknach und Klingen sowie ein Rettungshubschrauber zum Auffindeort. Ein Einschreiten dieser Kräfte war jedoch nicht erforderlich.

Ein Notarzt brachte den unterkühlten Mann zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, warum sich der Mann mit seinem Pkw auf dem Waldweg befunden hat bzw. wie lange er dort gelegen ist. Hinweise auf ein Unfallgeschehen sowie eine Beteiligung Dritter liegen aktuell nicht vor.

1957 - Unachtsamer Staplerfahrer

Möttingen - Gestern Morgen rangierte ein 63 Jähriger mit einem Stapler in seiner Hofeinfahrt und fuhr anschließend mit der heruntergelassenen Frontgabel aus der Hofeinfahrt im Kreuzweg heraus. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 47 Jährige mit ihrem Pkw den Kreuzweg und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde durch die Kollision auf der Fahrerseite stark beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- € entstand. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt.