TIRSCHENREUTH. Am Mittwochabend ereignete sich in einer Unterkunft für Asylsuchende ein Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Männern. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, meldete der Sicherheitsdienst einer Asylunterkunft in Tirschenreuth gegen 19 Uhr einen tätlichen Streit zwischen Bewohnern, bei der ein 30-jähriger Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit mittels eines Handspiegels am Hals verletzt wurde. Bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte war der Verletzte von Anwesenden bereits mit einem Privatauto in ein Krankenhaus gefahren worden. Der verletzte 30-Jährige musste noch in der Nacht operiert werden. Lebensgefahr aktuell besteht nicht.

Als tatverdächtig gilt derzeit ein 29-jähriger Landsmann. Aus welchem Grund es zu dem mutmaßlichen Streit kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. geführt werden. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.