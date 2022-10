BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. In den vergangenen Tagen beschädigten bislang Unbekannte mehrere Wände durch Graffiti. Hierbei wurden auch antisemitische Äußerungen angebracht. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung.

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, 28. September 2022, wurde ein antisemitischer Schriftzug beim Fahrradabstellplatz einer Schule in der Johannes-Kepler-Straße geschmiert.

An einer weiteren Schule im Naabtalpark brachte ein bislang Unbekannter am Abend des 29. September 2022 ein weiteres Graffito an.

Zwischen Freitag, 30.09.2022, und Mittwoch, 05.10.2022, sprühte eine bislang unbekannte Person in der Maxhütter Straße einen antisemitischen Schriftzug an der Fassade eines Gewerbebetriebes.

In der Nacht auf Donnerstag, 6. Oktober 2022, wurde ein Supermarkt sowie ein Stromkasten in der Regensburger Straße mit diversen Graffitis beschmiert. Zu einem nicht mehr genauer bestimmbaren Zeitpunkt in den vergangenen Wochen schmierte ein bislang Unbekannter ein „Z“ an die Fassade eines Hauses in der Regensburger Straße.

Insgesamt liegt der geschätzte Sachschaden durch die genannten Graffiti bei über 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Sie bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.