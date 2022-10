REGENSBURG. Eine unbekannte Person klebte an einem Wahlkreisbüro in der Regensburger Innenstadt einen Sticker an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Dienstag, 4. Oktober 2022, 17.00 Uhr und Mittwoch, 5. Oktober 2022, 07.00 Uhr, brachte eine bislang unbekannte Person einen Sticker mit politischem Inhalt am Türschild eines Wahlkreisbüros in der Wollwirkergasse an. Die Schadenhöhe ist noch unklar.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Zeugenhinweise.