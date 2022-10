Am heutigen Donnerstag, 6. Oktober 2022, finden noch bis ca. 14 Uhr Abseilübungen am Fernsehturm in Regensburg-Ziegetsdorf statt. Die Übung wird von einer privaten Firma durchgeführt und dient nach den übermittelten Informationen der Erfüllung von Sicherheitsvorschriften. Bei der Übung kommt auch eine menschengroße Puppe zum Einsatz. Es besteht keinerlei Gefahr.

Nachdem es bereits zu mehreren Notrufen bersorgter Bürgerinnen und Bürgern gekommen ist, insbesondere von der nahegelegenen A3 beim Autobahnkreuz Regensburg, wird um Prüfung einer örtlichen Berichterstattung gebeten.