KIRCHHEIM/SCHWABEN. Der seit 15.08.2022 als vermisst geltende 36-jährige Mann wurde am Dienstagvormittag tot aufgefunden.

Gegen 09:30 Uhr hatte ein Passant einen männlichen Leichnam in einem kleinen Bachlauf in Kirchheim i. Schwaben gefunden und die Polizei verständigt.

Wie eine Obduktion am gestrigen Mittwoch ergab, handelt es sich zweifelsfrei um den 36-Jährigen nach dem die Polizei umfangreich gesucht hatte. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergab die Obduktion nicht.

Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Mithilfe bei der Vermisstensuche. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte bitten wir darum, die personenbezogenen Daten und insbesondere das Lichtbild aus den Publikationen zu entfernen.

(KPI Memmingen, DG)

Bezugsmeldung vom 19.08.2022:

Öffentlichkeitsfahndung | 36-Jähriger aus Kirchheim/Schwaben vermisst

KIRCHHEIM/SCHWABEN. Seit Montag, 15.08.2022, 05.00 Uhr, ist ein 36-Jähriger aus Kirchheim in Schwaben abgängig. Der Mann hatte sich zuletzt in einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage südlich Kirchheim aufgehalten und ist schwer alkoholkrank. Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass er sich in einer Notlage befindet und dringend Hilfe benötigt. Der 36-Jähriger ist 182 cm groß, schlank, hat kurzes dunkles glattes Haar und ist eventuell bekleidet mit einem grünen Polo-Shirt und einer braunen Shorts. Es laufen derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Polizei, Feuerwehr und Suchhunde, welche allerdings bislang ergebnislos verliefen. Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Tel. 08261/76850. (PI Mindelheim)