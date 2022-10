KITZINGEN. Am Mittwochabend übergab eine Rentnerin ihre gesamten Ersparnisse an eine bislang unbekannte Frau. Die Seniorin wurde Opfer sogenannter Telefonbetrüger. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 22 Uhr erhielt eine 81-Jährige einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Polizist aus und forderte die Dame auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Angeblich seien Einbrecher unterwegs. Bei der vermeintlichen Festnahme eines Einbrechers hätte man eine Notiz gefunden, der zu entnehmen gewesen sei, dass ein Einbruch bei der 81-Jährigen geplant sei. Um ihr Hab und Gut zu schützen, solle die Seniorin nun ihr gesamtes Bargeld an die Polizei übergeben. Zu diesem Zweck klingelte kurz darauf eine bislang unbekannte, ca. 165cm große Frau an der Türe, gab sich als Kollegin des Anrufers aus und ließ sich eine gelbe Stoff-Tasche mit Bargeld in Höhe von rund 15.000 Euro übergeben. Obwohl sich bei der Rentnerin Zweifel breit machten, händigte sie der Unbekannten, die dunkle Haare, dunkle Kleidung sowie eine medizinische Gesichtsmaske getragen hat, den Stoffbeutel mit dem gesamten Ersparten aus. Erst rund eine Stunde später meldete sich die 81-Jährige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Frau blieb allerdings erfolglos.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Zeitpunkt der Geldübergabe im Bereich der Kitzinger Innenstadt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der unbekannten Frau gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Leg‘ auf! Die Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Unterfranken

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenter-Betrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für die Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken Ende 2020 dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.

Das Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/004577/index.html