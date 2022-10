REGENSBURG. Am vergangenen Samstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtzentrum. Eine Überwachungskamera filmte den Täter. Polizeibeamte erkannten ihn am Montag und nahmen ihn fest.

Am 1. Oktober 2022, gegen 15:10 Uhr, verschaffte sich eine bis dahin unbekannte männliche Person Zugang zum ersten Obergeschoss des Anwesens und entwendete mehrere Antiquitäten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg er zunächst über ein offen stehendes Fenster im ersten Obergeschoss ein. Eine im Haus angebrachte Überwachungskamera filmte den Mann später beim Verlassen des Anwesens. Polizeibeamte erkannten den bereits öfter polizeilich in Erscheinung getretenen 46-jährigen Mann am 3. Oktober 2022 im Bahnhofsbereich und nahmen ihn fest. Weitere Ermittlungen bestätigten den Tatverdacht.

Der 46-Jährige wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und schließlich in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang mit weiteren Diebstahlsfällen am selben Tatort.