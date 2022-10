Stadt und Landkreis Miltenberg

Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Obernburg am Main - Zeugen gesucht

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein 33-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 08:20 Uhr, den Flurbereinigungsweg von Röllbach kommend in Richtung Streit. Im Bereich des dortigen Solarparks kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo, der jedoch seine Fahrt fortsetzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500,- Euro.

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagvormittag, gegen 08:45 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug das Fenstergitter eines Anwesens in der Wilhelmstraße. Auf Grund der Höhe des Fensters wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um einen Lkw gehandelt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300,- Euro.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf dem Gelände einer Drogerie in der Erlenbacher Straße einen geparkten Seat Arona. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise zu allen drei Unfällen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Verkehrsunfall auf A3 - Zwei Personen leicht verletzt - 90.000 Euro Sachschaden

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstagmorgen hatte zwei leichtverletze Personen, einen beträchtlichen Sachschaden sowie eine Vollsperre der A3 zur Folge. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Ein 47-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 06:40 Uhr, mit seinem Sattelzug die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als er aus noch ungeklärter Ursache vom mittleren auf den linken Fahrstreifen geriet. Dies hatte zur Folge, dass zunächst ein 48-Jähriger, welcher dort mit seinem BMW unterwegs war, auf den Sattelzug aufgefahren ist. Im Anschluss fuhr ein nachfolgender 37-Jähriger, ebenfalls mit einem BMW, auf den Pkw des 48-Jährigen auf.

Während der 37-Jährige mit seinem Pkw auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen ist und der Sattelzug auf dem Standstreifen halten konnte, wurde der BMW des 48-Jährigen nach rechts in den dortigen Grünstreifen geschoben. Die Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde durch die auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile ein weiterer Lkw beschädigt. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen beläuft sich auf rund 90.000 Euro.

Die Fahrer der beiden genannten BMW erlitten leichte Verletzungen und mussten nach einer Erstbehandlung vom Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die A3 musste insgesamt für rund 30 Minuten vollgesperrt werden.

Unfallflucht auf A3 - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Sattelzugs auf der A3 im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen stehendes Baustellenfahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Renault Twingo entfernt sich von Unfallstelle - Zeugen gesucht

HÖSBACH, OT WENIGHÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag beschädigte ein Unbekannter beim Ausparken den Fiat einer 46-Jährigen und flüchtete von der Unfallstelle. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine 46-Jährige befand sich am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, im Bereich der Gaststätte „Zum Ochsen“ in der Dorfstraße und musste dort verkehrsbedingt halten. In diesem Moment fuhr eine Unbekannte mit ihrem weißen Renault Twingo aus einem dortigen Grundstück aus und touchierte den Fiat am rechten vorderen Kotflügel.

Nachdem die beiden Unfallbeteiligten sich vor Ort nicht einigen konnten, verständige die 46-Jährige von der naheliegenden Gaststätte aus die Aschaffenburger Polizei. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, hatte sich die Fahrerin des Twingo bereits von der Unfallstelle entfernt.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

ca. 45 Jahre alt

dunkle schulterlange Haare

unterwegs mit dem genannten weißen Renault Twingo

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 02:25 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude im Dammer Weg verschafft und einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterlassen. Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft nun auch, ob durch die Täter etwas entwendet worden ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Holzgreifer entwendet - Zeugen gesucht

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, von einem Holzlagerplatz in der Auwanne einen Holzgreifer inklusive dazugehörigem Drehkopf im Wert von 800,- Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Über Fenster in Firma eingestiegen - Zeugen gesucht

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind am Montag, gegen 21:15 Uhr, über ein Fenster gewaltsam in ein Bürogebäude „Im Gewerbegebiet“ eingestiegen und haben einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterlassen. Offensichtlich durch die Alarmanlage gestört flüchteten sie ohne Tatbeute.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.