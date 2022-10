HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Leichtverletzten bittet die Kriminalpolizei Schweinfurt um Mithilfe von möglichen Zeugen zur Klärung der Brandursache. Insbesondere Bild- und Videoaufzeichnungen sind für die Ermittler wichtig.

Das Gebäude eines Wohnkomplexes in der Adolf-Kolping-Straße stand am Dienstagabend in Vollbrand. Der Schaden wird dem aktuellen Ermittlungsstand auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Brandermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung mit folgenden Fragen um Mithilfe: