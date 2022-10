1547. Pressekonferenz - Erneuter Schlag gegen international agierenden und hochkriminellen Callcenterbetrug in der Türkei

Der Münchner Polizei ist, in Zusammenarbeit mit den türkischen Sicherheitsbehörden, ein erneuter Schlag gegen international agierende und hochkriminelle Telefonbetrüger gelungen. Darauf hat Münchens stellvertretende Leiterin der AG Phänomene, Desiree Schelshorn, am Mittwoch nach einer spektakulären Festnahmeaktion der türkischen Sicherheitsbehörden am vergangenen Samstag (01.10.2022) in der Provinz Mersin (Türkei) hingewiesen. Schelshorn erklärte: „Insgesamt konnten, nach unseren gemeinsamen Ermittlungen 30 Personen mit unterschiedlichen Funktionen im jeweiligen Callcenter festgenommen werden und befinden sich seitdem in türkischer Haft. Seit mehreren Jahren wurden von den deutschen und türkischen Behörden langwierige Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Drahtzieher mehrerer Callcenter geführt sowie unter höchster Geheimhaltung auch länderübergreifend weitere Beweise gegen beteiligte Personen gesammelt.“

Der Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft München I gegen organisierte Kriminalität, Oberstaatsanwalt Kai Gräber betonte: „Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität sind meist sehr komplex und langwierig. In diesem konkreten Strafverfahren ermitteln wir bereits seit 2020 u.a. gegen den Hauptverantwortlichen dieses betrügerischen Callcenters. Aus unserer Sicht ist es deshalb absolut positiv zu bewerten, dass dieser von der türkischen Polizei nun festgenommen und dadurch weitere kriminelle Aktivitäten verhindert werden konnten.“

„Die Telefonbetrüger haben ein kriminelles Netzwerk mit komplexen Infrastrukturen aufgebaut und damit in den zurückliegenden Jahren Millionenbeträge gemacht“, so Schelshorn. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass diese Callcenter mit dieser koordinierten Aktion unschädlich gemacht wurde und die erneuten Festnahmen (wegen „qualifizierten Betrugs“) auf andere Täter abschreckend wirken. Jahrelang hatten sie als falsche Polizeibeamte einer international agierenden Bande arglose Menschen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg ausgenommen.

„Zumindest diesen Callcentern haben wir den Stecker gezogen und dadurch weitere Telefonbetrügereien verhindert“, erklärte die Chefermittlerin und mahnte zugleich: „Einige Großfamilien haben sich mit dieser Betrugsmasche regelrechte Geschäftsstrukturen aufgebaut und werden versuchen diese fortzuführen.“ Nicht zuletzt deshalb sei die Zusammenarbeit mit den türkischen Sicherheitsbehörden auf diesem Sektor zuletzt noch weiter intensiviert worden – mit Erfolg: Bei der aktuellen Aktion in Mersin, Izmir, Istanbul, Trabzon, Antalya und Denizli wurden insgesamt Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet fast 1,6 Millionen Euro und zahlreiche Computersysteme bzw. Büroausstattung sichergestellt und danach digitalforensisch ausgewertet. „Aus den digitalforensischen Untersuchungen erhoffen wir uns klare Hinweise und Ermittlungsansätze gegen andere betrügerische Callcenter“, so Schelshorn und erklärte: „Am wirksamsten gegen international agierende Verbrecher ist ein gemeinsames und eng abgestimmtes Vorgehen.“

Erst kürzlich hatte ein türkisches Gericht Angehörige eines Callcenters zu hohen Haftstrafen verurteilt, nachdem diese zuvor jahrelang als falsche Polizeibeamte agiert hatten.

Informationen zur AG Phänomene

Bandenstrukturen bilden im Bereich der organisierten Kriminalität in Deutschland häufig hierarchische Netzwerke innerhalb der tatverdächtigen Gruppierungen ab und agieren zunehmenden international. Bereits im Februar 2014 hat die Münchner Polizei auf diese Entwicklung reagiert und eine phänomenspezifische Ermittlungseinheit gegen den organisierten Callcenterbetrug eingesetzt. Diese wurde 2017 im Sinne einer ermittlungsübergreifenden Orientierung in „AG Phänomene“ unbenannt. Nach intensiver Kooperation mit den polizeilichen Partnern in Europa und der Welt konnten zuletzt wiederholt Festnahmeerfolge verzeichnet und die Ergebnisse polizeilicher Strafverfolgungsaktivitäten weiter verbessert werden.

1548. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Montag, 03.10.2022, gegen 14:00 Uhr, sprachen zwei Sicherheitsmitarbeiter einer Synagoge in der Münchner Altstadt einen im Eingangsbereich sich aufhaltenden 62-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz an. Dieser äußerte sich gegenüber der beiden Sicherheitsmitarbeiter antisemitisch und entfernte sich im Anschluss sofort in unbekannte Richtung.

Durch Polizeikräfte konnte der 62-Jährige schließlich wenig später im Bereich der Rumfordstraße festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort zeigte sich der 62-Jährige psychisch auffällig. Er wurde u.a. wegen Volksverhetzung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 geführt.

1549. Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahl – Berg am Laim

Am Donnerstag, 24.02.2022, gegen 13:45 Uhr, geriet ein zu diesem Zeitpunkt 44-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Bus der Linie 55 mit einem ihm unbekannten Mann in Streit. Grund war, dass der unbekannte Mann im Bus keine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen hatte.

Nachdem der 44-Jährige anfangs nur beleidigt und bedroht wurde, kam unvermittelt ein weiterer unbekannter Täter hinzu und trat den 44-Jährigen mit seinem rechten Fuß gegen den Rücken. Dadurch fiel der 44-Jährige aus dem MVG-Bus und dort zu Boden. Er wurde in der Folge von den beiden Tätern mit beiden Fäusten und beiden Füßen abwechselnd getreten und geschlagen.

Der 44-Jährige wurde durch die Schläge schwer verletzt und musste zur stationären und operativen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Bekannte des 44-Jährigen, eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München versuchte den 44-Jährigen während der körperlichen Auseinandersetzung zu schützen und wurde hierbei ebenfalls von den beiden Tätern körperlich attackiert und bekam Pfefferspray in die Augen gesprüht. Sie begab sich im Nachgang selbständig zur ambulanten Behandlung in eine Arztpraxis.

Unmittelbar nach der Tat flüchteten die beiden Täter zusammen mit einem dritten unbekannten Mann, welcher offensichtlich zu der Gruppe gehörte, aber nicht eingriff, vom Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Nach der Flucht bemerkte der 44-Jährige, dass sein Mobiltelefon gestohlen wurde. Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung und Ergreifung der drei unbekannten Täter.

Durch das zuständige Amtsgericht München wurde deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 165 cm groß, 65 kg schwer, schlank/athletisch, gebräunte Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, weißes T-Shirt, schwarze lange Hose, weiße Turnschuhe, silberne Halskette

Täter 2:

Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, schlank/athletische Figur, helle Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Vollbart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaues Hemd, schwarze lange Hose, schwarze Turnschuhe

Täter 3:

Männlich, ca. 19 Jahre, 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, schlank/athletische Figur, helle Hautfarbe, kurze, schwarze zurückgekämmte Haare mit Undercut, Ober- und Unterlippenbart, sprach Deutsch; Bekleidung: weiße Steppjacke mit Kapuze, schwarze lange Hose mit roten Seitenstreifen, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grafinger Straße (Haltestelle des Linienbusses 55), Innsbrucker Ring (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter diesem Link sind die Fotos der Täter abrufbar:

Die Bayerische Polizei - Öffentlichkeitsfahndung nach drei unbekannten Tätern einer gefährlichen Körperverletzung (bayern.de)

1550. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Dienstag, 04.10.2022, gegen 03:33 Uhr, wurde in der Nacht-Tram der Linie N27 ein Fahrerwechsel durchgeführt. Im Rahmen dieses Fahrerwechsels wurde einer der beiden Trambahnfahrer, ein 50-Jähriger, mit deutscher Staatsangehörigkeit, unvermittelt durch einen 25-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München durch einen Kopfstoß ins Gesicht verletzt.

Zudem beleidigte der 25-Jährige den 50-jährigen mehrfach verbal mit drohendem und ausländerfeindlichem Inhalt.

Im Anschluss der o.g. Tathandlungen drückte der 25-Jährige dem Trambahnfahrer mit einem Finger in dessen rechtes Auge, wodurch dieser verletzt wurde und seine Brille zu Boden fiel.

Weitere anwesende bis dahin unbeteiligte Zeugen kamen dem 50-Jährigen zur Hilfe und trennten die beiden Beteiligten.

Über die Münchner Verkehrsgesellschaft wurde zeitnah der Polizeinotruf 110 verständigt. Die wenig später an der Tatörtlichkeit eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Beteiligten vor Ort antreffen.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Nach der Anzeigenerstattung wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität - rechts) übernommen.

1551. Terminhinweis: Fortsetzung der erfolgreichen Präventionskampagne „Falsche Polizeibeamte kommen mir nicht in die Tüte“ gegen organisierten Callcenterbetrug

Immer wieder geben sich Telefonbetrüger als Polizeibeamte aus und bringen dadurch vorwiegend lebensältere Menschen nicht selten um die gesamten Ersparnisse. Deshalb wurde schon im vergangenen Jahr eine gemeinsame Präventionskampagne „Falsche Polizeibeamte kommen mir nicht in die Tüte“ mit speziell bedruckten Bäckertüten gegen organisierten Callcenterbetrug ins Leben gerufen. Weil das sehr gut ankommt, geht die Kampagne nun in die nächste Runde:

Münchens stellvertretende Leiterin der zuständigen Kriminaldienststelle AG Phänomene Desiree Schelshorn informiert dazu, zusammen mit Helmut Spörl des Münchner Sicherheitsforums e.V. sowie dem Vorstand und Obermeister der Bäcker-Innung München und Landsberg kdöR Heinrich Traublinger, am kommenden

Donnerstag, 06.10.2022 - 11:30 Uhr, im Medienzentrum (Augustinerstraße 2)

im Polizeipräsidium über die aktuelle Kampagne und Entwicklungen. Alle Redner stehen außerdem anschließend für Interviews und Fotos (in einer nahegelegenen Bäckereifiliale) zur Verfügung.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.