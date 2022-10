VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Bereits am vergangenen Donnerstag ist eine Seniorin Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die ältere Dame übergab mehrere tausend Euro an eine unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Anrufer hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet, dass im Umfeld der Seniorin eingebrochen worden sei und daher ihr Geld in Sicherheit gebracht werden müsse. Die ältere Dame ließ sich dazu überreden, eine größere Summe von ihrem Konto abzuheben und das Geld an eine unbekannte Frau zu übergeben.

Laut Auskunft der Seniorin ist die Abholerin etwa 160 cm groß. Sie hat dunkle lange Haare und trug eine schwarze FFP2-Maske. Die Geldübergabe fand am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, an einer Bushaltestelle Am Schenkenfeld statt.

In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat die Geldübergabe Am Schenkenfeld möglicherweise beobachtet?

Wer hat im Bereich der dortigen Bushaltestelle eine Person gesehen, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles betragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit der Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf.

Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

„Ich schütze Oma und Opa“: Die Bayerische Polizei - "Ich schütze Oma & Opa" - eine Präventionskampagne mit Gewinnspiel in Unterfranken (bayern.de)