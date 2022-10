Stadt und Landkreis Miltenberg

Fensterscheibe kaputt - Polizei sucht Zeugen

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen ein Schaufenster eines leerstehenden Lebensmittelladens beschädigt. Die Polizei Obernburg sucht Zeugen.

Das Glasfenster muss dem aktuellen Ermittlungsstand nach zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr eingeschlagen worden sein. Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um ein Lebensmittellädchen in der Wildenseer Straße, das nicht mehr betrieben wird. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2.500 Euro geschätzt. Weitere Hinweise sind bislang nicht vorhanden, weshalb die Ermittler auf Zeugenhinweise hoffen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Montagnachmittags ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen und hat versucht sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruchsversuch in die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schweriner Straße am Montag zwischen 12.40 Uhr und 16.25 Uhr ereignet. Der Täter verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus und machte sich dann erfolglos an der Wohnungstür zu schaffen. Die Bewohner stellten den Einbruchsversuch bei ihrer Rückkehr fest und verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in der Folge die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Diebstahlserie - Weitere Fälle von gestohlenen Rückfahrkameras bekannt geworden

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu den vier bereits bekannten Diebstahlsfällen von Rückfahrkameras aus Fahrzeugen der Marke BMW haben die polizeilichen Ermittlungen weitere fünf Taten im Ortsgebiet ergeben. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen nach wie vor um Hinweise.

Wie bereits berichtet haben bislang Unbekannte vergangene Woche von Mittwoch auf Donnerstag Rückfahrkameras von Pkws am Langenberg, in der Winzerstraße, am Weberborn sowie am Ningesberg entwendet.

Im Zuge der Ermittlungen sind nun weitere fünf Fälle im Bereich Kirchenäcker, Sätzweg, Ludwigstraße, Eisertstraße und am Wingert polizeilich bekannt geworden. Dem aktuellen Sachstand nach dürften diese Diebstähle der Serie zuzuordnen sein.

Wer dazu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird nach wie vor dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Körperverletzung nach Wortgefecht - Schneller Fahndungserfolg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend war es zwischen zwei Personengruppen am Schloßplatz zu einem Streit gekommen, in dessen Folge ein 27-Jähriger einen 57-Jährigen geschlagen haben soll. Die Polizei Aschaffenburg konnte den Tatverdächtigen rasch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ermitteln.

Dem Sachstand nach ist es gegen 19.00 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei Personengruppen gekommen, deren Entstehung noch Gegenstand der laufenden Ermittlung ist. Der Streit eskalierte schließlich so sehr, dass der Tatverdächtige dem 57-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Gruppe um den 27-Jährigen hatte sich nach dem körperlichen Übergriff vom Schloß entfernt, konnte aber von einer Streifenbesatzung der Aschaffenburger Polizei schnell aufgetan werden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Longboard mit Motor, aber ohne Versicherung - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagabend ist einer Streife der Aschaffenburger Polizei eine 21-Jährige aufgefallen, die relativ schnell mit einem sogenannten Longboard auf dem Gehweg in der Glattbacher Straße unterwegs war.

Die Beamten führten daher um 23.00 Uhr eine Verkehrskontrolle bei der jungen Frau durch. Der Grund für die Geschwindigkeit war schnell gefunden. Das Skateboard war mit einem Elektromotor betrieben. Für das Gefährt hätte die Fahrerin somit einer entsprechenden Versicherung bedurft, die sie nicht hatte.

Ob die Frau sich möglicherweise auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Opel offensichtlich mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag hat eine bislang unbekannte Person einen abgestellten Pkw im Bereich der Mühlstraße offenbar vorsätzlich beschädigt.

Der rote Opel Mokka war in der Zeit zwischen 05.00 Uhr am Morgen und 15.10 Uhr am Nachmittag ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkt. Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr zu dem Auto fest, dass die Motorhaube und der Kotflügel vorne auf der linken Seite zerkratzt waren. Von dem unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Am Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.