HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag auf einem Schulgelände von einem Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Haßfurt betraut.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Getränkelieferant mit einem Lastwagen rückwärts auf das Gelände im Bereich des Gymnasiums, um anzuliefern. In dieser Situation wurde das Mädchen gegen 14.00 Uhr von dem Lkw erfasst und dabei so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiinspektion Haßfurt unter Einbindung eines Sachverständigen. Zur Betreuung der Mitschüler und Unfallzeugen wurde die polizeiliche Betreuungsgruppe aufgerufen. Ein Kriseninterventionsteam befindet sich ebenfalls im Einsatz und kümmert sich um die Angehörigen des verstorbenen Kindes.

Zusätzlich im Einsatz befand sich neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt, die einen Sichtschutz um die Unfallstelle errichtete.