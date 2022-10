FÜRTH. (1230) Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag (25.09.2022) und Montagnachmittag (03.10.2022) haben Unbekannte zwei Gartenhäuser in der Gartenkolonie „Gärten am Rosenberg“ in Fürth-Dambach aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Der oder die Täter entwendeten aus den Gartenhäusern in der Aldringerstraße/Friedlandstraße überwiegend Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 1.000 Euro und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von über 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren vor Ort. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt jetzt gegen unbekannt und bittet etwaige Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann